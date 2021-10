La saison 3 de Umbrella Academy sortira en 2022

in







Une partie de la saison 3 de The Umbrella Academy se déroulera à l’hôtel Oblivion.

L’Académie des Parapluies la saison 3 a enfin une date de première. Netflix vient de révéler que la série reviendra en 2022.

Académie des parapluies les fans sauront déjà que le 1er octobre est un jour important dans le Académie des parapluies univers. Il marque la date en 1989 où 43 enfants sont nés simultanément de femmes qui n’ont montré aucun signe de grossesse auparavant. Sir Reginald Hargreeves en a ensuite adopté sept et ils sont devenus l’équipe de super-héros, The Umbrella Academy.

En plus d’utiliser le 1er octobre pour révéler la date de sortie de la saison 3, Netflix a confirmé qu’elle se déroulerait également dans Hotel Oblivion.

Qu’est-ce que l’hôtel Oblivion? L’Académie des Parapluies ?

Date de sortie de la saison 3 de Umbrella Academy: Hotel Oblivion expliqué. Image : Netflix

Les fans aux yeux d’aigle ont remarqué que Netflix avait mis en ligne une vidéo teaser de la saison 3 dans la section « Trailers and More » du Académie des parapluies page Netflix. Dans la vidéo, une cloche du bureau de l’hôtel sonne et la date « 2022 » apparaît. Les gens ont pris cela comme une confirmation que la saison 3 se déroulera dans Hotel Oblivion, qui est également le nom du troisième volume de la série de bandes dessinées.

L’hôtel Oblivion est une prison semblable à un purgatoire conçue pour les super-criminels et la troisième bande dessinée voit divers membres de l’Académie des parapluies y être piégés. Ils doivent ensuite combattre les détenus de la prison, cependant, les méchants s’échappent et le volume se termine avec l’Académie des parapluies face à l’Académie Sparrow.

Étant donné que nous rencontrons les Académie des moineaux à la fin de la saison 2 de la série Netflix, il semble que l’intrigue variera considérablement par rapport aux bandes dessinées. Cependant, il semble certain que quoi qu’il arrive, l’Hôtel Oblivion sera de la partie.

Êtes-vous excité pour Académie des parapluies saison 3?

