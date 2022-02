La saison 3 de  »The Umbrella Academy » sera massive et impressionnante selon l’actrice Emmy Raver-Lampman

L’une des émissions les plus populaires et acclamées par la critique a été »L’Académie des Parapluies »et c’est que la série de Netflix basé sur la bande dessinée écrite par Chemin Gérardchanteur principal de My Chemical Romance, a gagné un grand nombre de fans depuis sa création en 2019. L’histoire met en vedette Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher Oui Justin H Minse concentre sur un groupe de frères de super-héros adoptés et d’inadaptés qui, au cours de la première saison, se sont réunis pour résoudre le mystère de la mort de leur père.

La fin de la saison 2 a laissé les fans attendre que cela se produise dans l’histoire, cependant, la première de la troisième a été retardée principalement en raison des restrictions dues à la pandémie COVID, donc l’attente a été faite très longtemps sans connaître plus de détails sur le direction de l’intrigue. Compte tenu de cela, Raver-Lampman, qui attend son prochain rôle dans le film Liam Neeson, » Lumière noire »a révélé que la prochaine saison de « Umbrella Academy » promet d’être massive et générera une série de rebondissements qui époustoufleront tous les téléspectateurs.

Vous pourriez également être intéressé par : Même sans la sortie de la première saison, Star Wars : Andor confirme sa deuxième saison.

Le créateur de la série Steve Blackman et l’écrivain de romans graphiques Gerard Way sont en « communication constante » sur la direction de l’histoire de Way, la première saison conservant une fidélité assez stricte au texte original, la troisième saison est prête à faire son travail:

« Nous nous en tenons à ce qui est raconté dans les romans graphiques, mais je ne pense pas que Steve suive l’histoire à la lettre, car il doit être littéral. Mais je sais que Gérard et Steve sont en communication constante. Alors je ne « Il ne fait aucun doute qu’ils connaissent les idées de l’autre et se complètent. Je pense qu’il y aura toujours un lien là-bas, mais plus nous avançons dans « The Umbrella Academy », l’émission télévisée, je pense qu’elle trouve sa propre voie. troisième saison, nous faisons vraiment, vraiment notre truc, et je pense que la série a trouvé de très bons scénarios à suivre et à explorer », a déclaré Raver-Lampman.







Quant à savoir quand cette nouvelle saison tant attendue sera diffusée, l’actrice n’est pas sûre, mais « elle espère qu’elle sera diffusée cet été parce que je veux tellement voir cette saison ». Il a dit qu’il y a beaucoup de travail en post-production, car ils doivent ajouter trop d’effets visuels et de retouches visuelles massives, donc les productions de cette ampleur ont un temps de 12 à 16 mois pour être terminées.

Les saisons 1 et 2 de » Umbrella Academy » sont maintenant diffusées sur Netflix et la saison 3 devrait sortir plus tard cette année.