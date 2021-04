La saison 3 de ‘The Boys’ sera la plus sanglante de la saga

L’acteur qui joue Lait maternel au ‘Les garçons’, Laz Alonso a révélé que le saison 3 du spectacle sera le plus sanglant à ce jour.

Basé sur les romans graphiques de Garth ennis Oui Darick Robertson, la deuxième saison de «The Boys» a été proclamée comme l’une des émissions les plus populaires en raison du manque de censure dans la manière de dépeindre les super-héros particuliers.







Dans une nouvelle interview, Alonso a révélé que la troisième saison de « The Boys » sera encore plus violente et sanglante que la seconde, commentant qu’ils utilisaient moins d’un gallon de faux sang dans le deuxième volet, tandis que dans le troisième, ils en utilisaient trois. et un demi-gallons de sang.

«Je vais le dire de cette façon. J’ai parlé à la responsable du département maquillage, elle est en charge de la commande du sang… un de ses nombreux métiers. Il m’a dit que pendant toute la saison 2, ils n’ont pas utilisé plus d’un gallon de sang… alors que dans la saison 3, nous avons déjà utilisé trois gallons et demi de sang. Cela pourrait donc indiquer où tout va. «







Pour le moment, la troisième saison de « The Boys » reste l’une des premières les plus attendues, pouvant présenter son prochain épisode dès la fin de 2021.