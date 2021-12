La saison 3 de Ted Lasso débutera le tournage le jour de la Saint-Valentin 2022

La série à succès Apple TV+ Ted Lasso sera de retour en tournage pour sa troisième saison le jour de la Saint-Valentin 2022. Même si Ted Lasso est devenu le plus gros succès d’Apple TV +, remportant l’Emmy de la série comique exceptionnelle pour sa première saison, le créateur Bill Lawrence a déjà laissé entendre que la saison à venir pourrait être la dernière en raison de conflits d’horaire avec Jason Sudeikis, qui joue le personnage principal. La nouvelle du calendrier de tournage imminent est arrivée grâce à Hannah Waddingham, qui a elle-même remporté l’année dernière un Emmy pour le travail de la série, et sera de retour pour la nouvelle saison.

Apparaissant le Le Late Late Show avec James Cordon, Waddingham a confirmé que la série démarre avec sa prochaine saison bien plus tôt que prévu. Elle a dit:

« Nous commençons le jour de la Saint-Valentin, ce qui est plutôt charmant. Mais je pense que Jason est de SNL et Brendan [Hunt], qui joue Coach Beard, vient de Second City, qui est à Chicago… et parce que Brett fait du stand-up, ils écrivent comme le cadre de la série, et puis, le nombre de fois, et moi avec un peu comme beaucoup de monologues émotionnels, je vais soudainement entendre des mots complètement différents juste avant que la caméra ne me regarde… Et au début, j’étais comme, tu ne peux pas me faire ça, et Jason était comme, tu es absolument bien. Je pense qu’ils aiment le faire parce que vous obtenez une réaction instinctive immédiate à quelque chose, mais mon cerveau d’environ 40 ans ne peut pas du tout y faire face. Je suis à une étape d’avoir des planches idiotes, parce que c’est du hardcore ! Ils sont juste habitués à ce genre de monde SNL. »

Ted Lasso était l’une de ces séries nées de rien, inspirées d’une série publicitaire pour NBC Sports, et bien que ce type de série puisse vivre ou mourir selon qu’un personnage peut soutenir une série, Ted Lasso a plus que prouvé qu’il y avait assez dans le réservoir pour faire passer l’entraîneur de football américain au niveau supérieur après ses années en tant que promo virale. La série suit Lasso alors qu’il est repêché par une équipe de football anglaise pour les entraîner vers la victoire. La série est pleine d’esprit, de charme et utilise l’attitude optimiste de Lasso pour transmettre des messages d’optimisme qui l’ont vraiment fait aimer du public.

La série a été l’une des nombreuses à avoir reçu un énorme coup de pouce par les blocages de Covid de 2020, la première saison étant arrivée en août de l’année dernière et découverte par beaucoup à la recherche de quelque chose de nouveau à regarder tout en étant incapable de faire grand-chose. En mettant fortement l’accent sur l’histoire et le développement des personnages, il était toujours probable que la série ne se déroulerait pas indéfiniment à moins qu’ils n’abandonnent tout ce travail acharné pour forcer plus de saisons aux personnages. Alors que les fans seront déçus si cela s’avère être la dernière saison de Ted Lasso, à long terme, cela garantira que la série dans son ensemble est bien mémorisée plutôt que de finir par être annulée dans le but d’en tirer plus qu’elle ne peut réellement donner.





Tu peux regarder Ted Lasso en streaming sur Apple TV+.





