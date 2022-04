La saison 3 de Star Wars : Mandalorian est apparemment déjà bouclée

Si toi aussi tu viens de ressentir un tremblement dans la Force, c’est peut-être parce que la saison 3 de The Guerres des étoilesLa série Mandalorian est terminée. C’est du moins ce que rapporte un site non officiel, mais c’est également confirmé par l’une des stars « Mandalorian ».

Le tournage de la saison 3 de Mandalorian est terminé

La saison 3 en boîte ? Il semble que le travail sur la saison 3 de la série Disney Plus The Mandalorian soit récemment terminé. Donc Grogu et le Mandalorien pourraient enfin revenir bientôt au streaming de Disney +, mais cela pourrait aussi encore un peu de temps.

D’où vient le message ? la Compte Twitter Star Wars Trucs a tweeté que la saison 3 de The Mandalorian était terminée. Il était centré sur un Publication Instagram lié, mais maintenant hors ligne à nouveau est.

En soi, ce ne serait pas une nouvelle ici, mais maintenant c’est en quelque sorte devenu également confirmé officiellement. Bien que nous n’ayons pas de déclaration de Disney ou de compte officiel The Mandalorian, nous en avons un commentaire clair de Carl Weathers (Greef Carga). Quoi qu’il en soit, il semble avoir beaucoup aimé travailler sur la saison 3 de The Mandalorian et partage le post :

Que se passe-t-il dans la saison 3 ? Ce qui nous attend exactement dans la troisième saison de la série « Star Wars » reste flou. avoir duré Grogu et le Mandalorien mais a fait des apparitions mémorables dans The Book of Boba Fett. Donc, au moins, nous savons déjà que les deux réunis à nouveau sont et un nouveau à cela, vaisseau spatial extrêmement rapide avoir:

A quand la saison 3 ? Ça aussi malheureusement nous ne savons pas encore. Mais vient ensuite le Série Obi-Wan Kenobi, qui élargit le cosmos « Star Wars » avec encore plus de détails. Si la troisième saison de « Mandalorian » est réellement publiée cette année, alors probablement au plus tôt vers la fin de l’année. Cependant, un démarrage en 2023 semble plus réaliste.