La saison 3 de One Punch Man officiellement annoncée

C’est officiel, la série animée bien-aimée Un coup de poing revient pour une troisième saison. La révélation a été faite par l’officiel Un coup de poing site Internet, qui s’est rendu sur Twitter pour faire l’annonce passionnante que le héros chauve Saitama sera de retour pour une autre sortie. Vous pouvez consulter le tweet ci-dessous.

Parallèlement à la confirmation que Un coup de poing La saison 3 est en effet en cours, une nouvelle image teaser dessinée par Oath Kubota, qui était en charge de la conception des personnages pour les première et deuxième saisons, a également été publiée, taquinant ce qui va arriver.

onepunchman-anime.net

Il y avait eu des spéculations sur la question de savoir si une troisième saison de Un coup de poing se produirait après la réponse à la deuxième série, qui était un peu du côté de la division. Suite à une première sortie aussi acclamée, certaines des réactions à la saison 2 ont conduit beaucoup à se demander si l’anime serait simplement mis au lit. Mais il semble que ces craintes étaient mal placées, avec la nouvelle d’une troisième saison qui ravira certainement les fans de voir Saitama et le monde merveilleusement absurde de Un coup de poing faire un retour.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Un coup de poing est une série d’action comique se déroulant à City Z sur un super-héros nommé Saitama qui, comme le titre l’indique, est capable de vaincre littéralement n’importe quel ennemi d’un seul coup de poing – des compétences que Saitama a acquises en s’entraînant si dur pendant si longtemps qu’il a perdu ses cheveux et arbore maintenant une tête chauve parfaite et brillante. Nous y avons tous été. Souvent, cette défaite se termine par l’explosion ou le lancement de ses adversaires dans l’espace et en raison de sa domination totale sur le champ de bataille, Saitama traverse une sorte de crise existentielle, s’ennuyant de plus en plus avec son concert de super-héros alors qu’il attend un adversaire qui sera digne et lui proposer un défi. En cours de route, il prend un disciple sous la forme de Genos, un cyborg de 19 ans avec sa propre histoire dramatique.





La première saison de Un coup de poing a été géré par le Studio Madhouse, la saison 2 étant transférée à JC Staff. A l’heure actuelle, on ne sait pas à quel studio s’attaquera Un coup de poing La saison 3, ni quand elle sortira, mais les lecteurs du manga seront impatients de voir ce qui les attend à l’écran.

Justin Lin en ligne pour réaliser une action en direct Un coup de poing Film

Maison de fous

Non seulement nous obtenons les autres aventures de l’animation Un coup de poing, mais une représentation en direct est également en cours de développement. Après avoir quitté le prochain Rapide et furieux suite X rapidele réalisateur Justin Lin serait à bord pour diriger le projet pour Sony.

Cette adaptation live-action a été écrite par Scott Rosenberg et Jeff Pinkner (Jumanji : le niveau supérieur, Venom), avec Ari Arad d’Arad Productions à bord pour produire. Aucun membre de la distribution n’a été officiellement annoncé pour le moment, mais il ne fait aucun doute que les fans ont leurs idées pour savoir qui pourrait représenter le parfait Saitama et Genos.