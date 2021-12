La saison 3 de New Amsterdam a déjà une date de sortie en Amérique latine et ne sera pas vue sur Netflix

Grâce à la fureur de L’anatomie de Grey, qui est à l’antenne depuis 2018, la série médicale a gagné l’affection de millions de téléspectateurs, donc d’autres productions de ce style ont également leur public. C’est le cas de Nouvel Amsterdam, un drame devenu populaire en Amérique latine depuis son arrivée sur le service de streaming Netflix avec ses deux premières saisons. Où sera-t-on vu ?

Les épisodes correspondant au deuxième volet du programme sont arrivés sur la plate-forme en février de cette année et sont rapidement devenus l’un des contenus préférés, mais à partir de ce moment, ils ont demandé à en voir plus. La troisième partie de l’émission a été diffusée aux États-Unis entre mars et juin, avec 14 chapitres au total, et peu de temps après, il a pu être vu en Espagne, mais il n’y avait pas de nouvelles pour les fans en Amérique latine.

Synopsis officiel de la troisième saison de Nouvel Amsterdam: « Dans la saison 3, Max et son équipe sont confrontés à la tâche ardue de maintenir cet optimisme alors qu’ils sont aux prises avec une pandémie qui a révélé les énormes inégalités dans nos soins de santé. Max ne se contente plus de réparer un système défectueux. Il est déterminé à déchirer vers le bas et construire quelque chose de mieux « .

+ Où verra la saison 3 de New Amsterdam ?

Avant que le drame médical ne frappe Netflix, ses premières saisons ont été diffusées Renard Premium, puisque cette chaîne avait les droits à la télévision. Après l’achat Disney, les contenus de cette chaîne de souscription d’abonnement ont été transférés sur la nouvelle plateforme lancée fin août, ÉTOILE +. Ces derniers jours, il a été officiellement confirmé que la saison 3 sera disponible via ce streaming.

+ Quand la saison 3 de New Amsterdam est-elle diffusée sur STAR + ?

Selon la déclaration officielle de streaming ÉTOILE + Amérique latine sur les réseaux sociaux, la troisième saison de Nouvel Amsterdam sera disponible à partir du 19 janvier 2022. Pour le moment, on ne sait pas s’il atteindra Netflix à un moment donné, mais les fans ont déjà un moyen fiable de voir les derniers épisodes. Le quatrième opus est actuellement diffusé sur NBC aux États-Unis et on pense qu’il pourrait sortir plus tard cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂