La saison 3 de Mandalorian ne sera pas diffusée sur Disney + avant 2022

Disney et Lucasfilm Le Mandalorien a fait ses débuts en 2019 et a lancé le live-action Guerres des étoiles Univers télévisuel. Le spectacle créé par Jon Favreau et Dave Filoni s’est avéré être un énorme succès pour Disney et comme prévu, une deuxième saison a été commandée. Les deux premières saisons de Le Mandalorien créé à un an d’intervalle, mais il semble que les fans devront attendre un peu plus longtemps pour la saison 3. Dans un épisode de la série acclamée Actors on Actors de Variety, Pedro Pascal s’est assis avec un collègue Guerres des étoiles l’acteur Ewan McGregor. Pedro Pascal a révélé dans la conversation qu’il n’a pas commencé à tourner pour la saison 3 de Le Mandalorien. Et les nouveaux épisodes n’arriveront qu’en 2022.

Quand McGregor demande à Pedro s’il a tourné la troisième saison de Mandalorien, Pascal répond « Nous n’avons pas tourné une troisième saison de manière aussi confidentielle, alors de toute façon laissez-moi vous dire ce qui se passe ». D’après la conversation, il semble que Pascal ait révélé l’info par erreur mais il s’interdit de dire autre chose et les deux stars partagent un rire.

La deuxième saison de Mandalorien a vu le retour de nombreux personnages emblématiques comme Boba Fett et Luke Skywalker. Quelques favoris des fans de la guerre des clones comme Ahsoka Tano et Bo-Katan ont également fait leurs débuts en live-action dans la série. En raison de la réaction très positive des fans et des critiques à l’émission, Disney et Lucasfilm étendent la franchise et plusieurs émissions ont reçu le feu vert. Mais suite au licenciement de Gina Carano pour cause de tweets transphobes et antisémites, le spin-off Rangers de la Nouvelle République a été supprimé.

Pour l’instant, on ne sait pas si son personnage bien-aimé, Cara Dune, sera refondu ou ignoré dans les saisons suivantes. Pascal et Jon Favreau ont également été critiqués pour son soutien. Actuellement, Ewan McGregor est occupé à filmer Obi Wan Kenobi. Le spectacle marquera son retour à Guerres des étoiles puisque La revanche des Sith. Obi Wan Kenobi mettra également en vedette Anakin Skywalker / Dark Vador. Un spectacle basé sur Ahsoka Tano est également en développement.

La raison la plus probable du retard de Le Mandalorien la saison 3 est que les créateurs de la série Jon Favreau et Dave Filoni sont occupés avec Le livre de Boba Fett avec Temuera Morrison et Ming-Na Wen qui devrait sortir en décembre. Pedro Pascal est également occupé avec HBO Le dernier d’entre nous adaptation de jeux vidéo. Favreau avait précédemment déclaré que la saison 3 se déroulerait « très bientôt » après Le livre de Boba Fett. Si tout se passe bien, on peut s’attendre à ce que Din Djarin et l’adorable Grogu (également connu sous le nom de Baby Yoda) reviennent début 2022.

Til Mandalorien étoiles Pedro Pascal, Giancarlo Esposito, Temuera Morrison, Katee Sackhoff, Ming-Na Wen, Bill Burr, Timothy Olyphant et Carl Weathers, et Rosario Dawson dans le rôle d’Ahsoka Tano. Le Mandalorien est disponible en streaming sur Disney+. Assurez-vous de vérifier Le livre de Boba Fett fait ses débuts en décembre.

Sujets : Le Mandalorien, Star Wars, Disney Plus, Streaming