La saison 3 de Mandalorian est forte avec la force taquine Dave Filoni

Le mandalorien Le producteur exécutif Dave Filoni a taquiné la saison 3 avec une mise à jour positive le 4 mai, alias Star Wars Day. Lors d’une apparition dans le talk-show du matin Bonjour Amérique, Filoni s’est adressé au grand jour célébré par Guerres des étoiles fans du monde entier. Il a également parlé de la première de sa nouvelle série animée, Star Wars: Le mauvais lot, qui diffuse maintenant son premier épisode sur Disney +.

Avec tant d’anticipation autour de la troisième saison de Le mandalorien, Filoni a été invité à parler de ce à quoi les fans peuvent s’attendre. De son côté, Filoni refuse de divulguer des informations spécifiques, soulignant que c’est Jon Favreau qui demande d’en savoir plus. Pourtant, il taquine que les fans seront satisfaits car « la Force sera forte avec elle ». De l’interview:

« C’est une question délicate! Je n’aime pas autant entrer dans ces réponses que Jon, mon partenaire Jon Favreau, et tout ça. C’est excitant, nous travaillons tous les deux là-dessus, nous travaillons sur [The Book of] Boba Fett en ce moment. Donc, il y a beaucoup de nouvelles aventures à venir. Je dois faire attention, je ne peux pas vraiment dire quoi que ce soit de spécifique, mais je pense que la Force sera forte avec elle. Nous allons juste dire ça. «

Créé par Jon Favreau, Le mandalorien est produit par Favreau, Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Avec Pedro Pascal, la série suit un chasseur de primes qui part en fuite après avoir récupéré « The Child », alias « Baby Yoda ». La série a été un succès instantané pour Disney +, remportant un large succès auprès des fans et des critiques, ainsi qu’une nomination aux Oscars de la série dramatique exceptionnelle aux Oscars. Deux saisons du spectacle ont été publiées et une troisième est actuellement en préparation.

Filoni a également parlé de Star Wars: Le mauvais lot, une nouvelle série animée créée par Filoni pour Disney +. La série est un spin-off et une suite de Star Wars: La guerre des clones avec Dee Bradley Baker revenant pour faire entendre les soldats clones. Michelle Ang joue également le rôle d’Omega, un nouveau personnage qui rejoint le Bad Batch dans leurs missions. Au Bonjour Amérique, Dave Filoni a expliqué comment il a été inspiré pour créer la série avec des fans de La guerre des clones à l’esprit.

«Beaucoup d’enfants ont grandi avec la guerre des clones, et maintenant ils sont beaucoup plus âgés, alors nous voulions raconter une histoire qui expliquait ce qu’ils faisaient quand quelque chose pour lequel ils se battaient, en quoi ils croyaient, la République a changé et est devenue l’empire maléfique que j’ai grandi en regardant dans Star Wars. Nous voyons comment ils essaient de survivre, et les amis qu’ils se font en cours de route. «

Saison 3 de Le mandalorien n’a pas encore de date de première, mais les deux premières saisons peuvent être diffusées à tout moment sur Disney +. La nouvelle série Star Wars: Le mauvais lot vient également de sortir sur le streamer le 4 mai, alias Star Wars Day, avec son premier épisode disponible à regarder maintenant. Cette nouvelle nous vient de Bonjour Amérique.

