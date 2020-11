La saison 3 de Mandalorian arrivera en 2021 promet un nouveau Disney + Promo

Guerres des étoiles les fans n’auront pas à attendre plus longtemps que nécessaire pour obtenir plus de Mando et Baby Yoda, semble-t-il. Une nouvelle promotion internationale pour Disney +, qui donne un aperçu de ce qui s’annonce pour le service de streaming en 2021, a apparemment confirmé que Le mandalorien la saison 3 fera en effet ses débuts l’année prochaine. Cela signifie que l’un des plus grands spectacles du moment ne souffrira pas de retard en raison des luttes actuelles d’Hollywood provoquées par des problèmes de santé et de sécurité continus.

La promotion slovaque met en évidence une grande partie de la programmation prévue pour Disney + en 2021. Cela comprend plusieurs émissions Marvel en direct, telles que WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver et Loki, aussi bien que Raya et le dernier dragon. Clips de Le mandalorien sont également inclus et, plus particulièrement, le texte à l’écran indique que les saisons 1, 2 et 3 seront disponibles l’année prochaine. Cela suggère que la production commencera bientôt à la saison 3, en supposant que Disney ait l’intention de s’en tenir à ce calendrier. Et il y a de bonnes raisons de penser qu’ils ont l’intention de le faire.

Le mandalorien, qui a récemment diffusé son troisième épisode de la saison 2, s’est avéré être un énorme succès. Il y avait des questions quant à savoir si l’action en direct Guerres des étoiles La télévision fonctionnerait, mais cela a beaucoup fonctionné. Le showrunner et producteur exécutif Jon Favreau avait précédemment indiqué qu’ils espéraient commencer le tournage de la saison 3 avant la fin de l’année. La sortie de 2021 taquinée par cette promo correspond à ces remarques précédentes. C’est assez impressionnant, étant donné que la saison 2 est en plein cœur de sa course. Mais depuis que le tournage s’est terminé en mars avant l’arrêt généralisé de la production, Favreau a eu le temps de préparer les scripts.

Lucasfilm prépare déjà la nouvelle saison depuis plusieurs mois, ce qui n’est pas vraiment surprenant. À ce stade, il est presque impossible de spéculer sur la destination de l’histoire dans la saison 3, car il reste encore beaucoup à découvrir dans la saison en cours. Ce que nous savons, c’est que Disney et Lucasfilm semblent déterminés à garder ce train sur les rails. La star Giancarlo Esposito, qui joue Moff Gideon, avait déjà laissé entendre dans une interview que la saison 4 était déjà dans les cartes. Si cela s’avérait vrai, cela signifie que le spectacle durerait au moins fin 2022 / début 2023.

Les émissions en direct vont devenir une plus grande partie de la Guerres des étoiles univers dans les années à venir. La série Obi-Wan Kenobi devrait commencer la production au début de l’année prochaine et le Rogue One l’émission préquelle centrée sur Cassian Andor se prépare également pour le tournage. Il y a aussi une nouvelle émission dirigée par des femmes en développement, et il y a des rumeurs persistantes selon lesquelles Boba Fett obtiendrait également une série. Mais les films ne vont nulle part, car Disney a la prochaine entrée dans une galaxie lointaine, très lointaine datée de décembre 2023. Assurez-vous de vérifier la promotion par vous-même sur la chaîne YouTube Disney Plus Slovensko.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Disney Plus, Streaming