La saison 3 de la succession commandée par HBO a débuté le 17 octobre 2021

La saison 3 de Succession commandée par HBO a commencé le 17 octobre 2021. Elle se poursuivra jusqu’au 21 décembre.

Quelques jours après ses débuts, Succession Season 3 a été salué par un large éventail de critiques et a reçu des critiques positives. Dans Rotten Tomatoes, la saison est notée à 96% avec un taux d’approbation avec une note moyenne de 9,3 sur 10 avec 55 avis.

Le consensus du site sur les critiques critiques indique que « Les fans qui achètent déjà ce que Succession vend seront agréablement surpris de trouver sa troisième saison sous une forme crépitante – même si cela devient un peu trop réel de temps en temps. » Sur Metacritic, la saison est notée avec une moyenne pondérée de 92 basée sur 30 critiques, ce qui indique « des applaudissements universels.

L’histoire de Succession est centrée sur la famille Roy, propriétaire du géant des médias WaystarRoyCo. Les enfants de Logan Roy (Brian Cox) se battent pour reprendre l’entreprise. La Saison 2 de Succession s’est terminée sur plusieurs surprises. Nous avons vu Kendall (joué par Jeremy Strong) déclarer la guerre à son père Logan Roy.

Succession La saison 3 commence immédiatement après la conférence de presse de Kendall. le patriarche de la famille Logan Roy (Brian Cox) décide de diviser son cercle d’amis en deux équipes qui l’incluent, Tom (Matthew Macfadyen), Karl (David Rasche), Frank (Peter Friedman) et Hugo (Fisher Stevens) restent à Sarajevo (qui n’est pas membre de l’accord d’extradition vers les États-Unis) tandis que Roman (Kieran Culkin), Gerri (J. Smith-Cameron) et Shiv (Sarah Snook) sont renvoyés à New York.

Logan dit à l’équipe que l’entreprise envisage de le retirer temporairement de son poste de PDG. La direction de l’entreprise et la famille sont divisées sur qui prendra sa place en tant que porte-parole. En attendant, Kendall installe un siège temporaire dans l’appartement de Rava et emploie deux experts en relations publiques pour l’aider à gérer le profil public de Kendall.

Il prend contact avec la majorité des cercles internes de Waystar, espérant qu’il pourra gagner certains des membres les plus anciens à sa cause, cependant, il ne peut pas contacter Frank. Shiv essaie d’obtenir le conseiller juridique de Waystar en contactant Lisa Arthur, une avocate new-yorkaise de premier plan et une connaissance personnelle, mais découvre le fait que Kendall lui a déjà parlé. Compte tenu de l’incompétence apparente, Gerri est nommé PDG par intérim.

Le dernier épisode « The Disruption » sortira le dimanche 31 octobre. Il y aura neuf épisodes de Succession Saison 3. Suivez la liste ici :

Épisode 2, « La messe en temps de guerre » : dimanche 24 octobre

Épisode 3, « La Perturbation » : dimanche 31 octobre

Épisode 4, « Lions dans la prairie » : dimanche 7 novembre

Épisode 5, « Concierges à la retraite de l’Idaho » : dimanche 14 novembre

Épisode 6, « Ce qu’il faut » : dimanche 21 novembre

Épisode 7, « Trop d’anniversaire » : dimanche 28 novembre

Épisode 8, « Chiantishire » : dimanche 5 décembre

Épisode 9 : Dimanche 12 décembre

