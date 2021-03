La saison 3 de Good Girls a eu plusieurs rebondissements – mais que devez-vous considérer à propos de ce qui s’est passé?

Lorsque vous vous abonnez, nous pouvons utiliser les statistiques que vous fournissez pour vous envoyer ces newsletters. Parfois, ils comprendront des conseils pour les différentes newsletters ou offres associées que nous proposons. Notre avis de confidentialité explique plus en détail comment nous utilisons vos faits et vos droits. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

La saison quatre de Good Girls sera bientôt diffusée sur NBC avec le retour de la série comique très appréciée. La nouvelle sortie reprendra après la troisième saison raccourcie, qui avait plusieurs cliffhangers à résoudre. Avant la diffusion, Express. Co. Royaume-Uni a compilé un récapitulatif de tout ce dont vous avez besoin pour envisager la nouvelle saison.

Que s’est-il passé dans la saison 3 de Good Girls?

Les fans de Good Girls reconnaîtront que Rio (joué avec l’aide de Manny Montana) semble se promener avec une cible sur la sienne. Au début de la saison, il devient révélé qu’il devient vivant et correctement après que Beth (Christina Hendricks) a tenté d’assassiner.

Cependant, il est venu dans le bas du dos pour se venger de Beth pour ce qu’elle lui avait fait. Par conséquent, elle a décidé de louer un tueur à gages pour abattre Rio le plus tôt possible et pour tous. Dans la finale, Beth a reçu le contenu textuel lui indiquant la date du changement dans le décor de son exécution.

Ils ont décidé de voler l’appartenance à la bande de Stan (Reno Wilson) en distrayant la camionnette blindée en lui donnant de l’argent. Utilisant des bagages leurres, qu’ils ont mis le feu, les trois dames s’en sont tirées avec l’argent réel.

Cependant, en revenant encore une fois à l’arrière de son retour, la collection s’est terminée avec le mariage de Ruby et Stan sur les rochers.

Ayant besoin de se diversifier et de trouver une nouvelle façon de nettoyer l’argent, Beth a travaillé avec Dean (Matthew Lillard) pour faire une suggestion sur la piscine et le spa. Sa part de l’argent de l’adhésion au strip lui a permis de faire des emplettes pour Gayle (Ione Skye).

Cela s’est transformé en succès, mais dès que Rio s’est inquiété, les choses se sont compliquées beaucoup plus. Il lui a dit qu’elle devait laver tout son argent dans l’entreprise commerciale, pas simplement la sienne.

À la fin de l’épisode, Beth a donné à Rio un aperçu de la toute nouvelle opération. Cependant, elle est devenue clairement néanmoins énervée par le fait qu’il prenne à nouveau le profit de son entreprise.

Elle lui a alors demandé: «Quand est-ce que ça m’appartiendra?»

Cependant, sa réaction s’est transformée en: « La prochaine fois, videz le clip. »

À l’approche de la saison 4, les visiteurs découvriront si son assassin a réussi son travail et s’est tôt ou tard débarrassé de Rio.

