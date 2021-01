La saison 3 de Cobra Kai est maintenant en streaming sur Netflix

Cobra Kai est de retour pour lancer la nouvelle année avec la sortie de la saison 3 sur Netflix. À l’origine une exclusivité YouTube Red, Cobra Kai a fait le passage à Netflix après avoir sorti ses deux premières saisons. Avec ces épisodes diffusés sur Netflix au cours des derniers mois, un public plus large a rendu la série encore plus populaire, créant beaucoup d’enthousiasme pour les fans pour la troisième saison. Maintenant qu’ils sont enfin là, les abonnés Netflix peuvent tout de suite grignoter les dix nouveaux épisodes pour voir ce qui va suivre.

Lorsque Netflix a acheté les droits de Cobra Kai en juin dernier, la troisième saison de la série avait déjà été tournée. Plutôt que de publier la saison 3 tout de suite, Netflix a choisi de donner aux deux premières saisons leur temps de briller sur le service, laissant Cobra Kai construire une audience et augmenter l’anticipation de la saison 3. Les gens sur Netflix ont fini par manger Cobra Kai tout de suite, transformant la série en l’un des titres les plus populaires du streamer. Initialement, le plan était de débuter la saison 3 le 8 janvier, mais cette date de sortie a été reportée au premier de l’année comme un régal pour les fans.

Nous n’allons pas entrer dans ce qui se passe ici, pour ne pas gâcher de surprises pour Cobra Kai les fans qui n’ont pas encore commencé leur frénésie de la saison 3. Ce que je peux mentionner, c’est que les critiques pour la nouvelle saison ont été très fortes. Sur Rotten Tomatoes, la saison 3 affiche actuellement un score Certified Fresh de 96%, le score d’audience correspondant à 96%. Le consensus critique est que si vous êtes un fan qui a trouvé les deux premières saisons très agréables, vous allez également aimer la saison 3.

Si vous êtes en retard au Cobra Kai partie, l’émission à succès sert de série de suite à The Karate Kid et ses suites. Faire basculer le récit au point de vue du méchant du film original, Cobra Kai reprend 34 ans plus tard avec Johnny Lawrence (William Zabka) travaillant maintenant comme bricoleur à Los Angeles. Son vieil ennemi, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), travaille également à proximité en tant que propriétaire d’un concessionnaire automobile. Lorsque Johnny rouvre le dojo Cobra Kai pour encadrer une nouvelle génération de combattants, sa vieille rivalité avec Daniel est ravivée.

Avec chaque épisode de Cobra Kai D’une durée d’environ une demi-heure, la saison 3 binging ne devrait prendre que quelques heures pour les fans purs et durs qui attendent patiemment l’arrivée des nouveaux épisodes. Une fois ceux-ci terminés, vous pourriez avoir du mal à savoir quoi faire de vous-même, mais pour ce que cela vaut, il est confirmé que plus Cobra Kai est sur le chemin. Avant la première de la troisième saison, Netflix a déjà ordonné une quatrième saison pour continuer l’histoire. Zabka et Macchio ont également déclaré qu’ils pensaient que la série pourrait durer au moins six saisons.

Dans tous les cas, vous pouvez attraper Zabka et Macchio au cours des trois saisons de Cobra Kai, maintenant disponible pour regarder sur Netflix.

Sujets: Cobra Kai