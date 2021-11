La saison 3 de Cobra Kai continue la saga Karate Kid en DVD en janvier

Le synopsis officiel de Cobra Kai « La série se déroule plus de 30 ans après les événements du tournoi de karaté All Valley de 1984 avec la poursuite du conflit inévitable entre Daniel LaRusso (Ralph Macchio) et Johnny Lawrence (William Zabka). La saison trois trouve tout le monde sous le choc. de la violente bagarre au lycée entre leurs dojos, qui a laissé Miguel dans un état précaire. Alors que Daniel cherche des réponses dans son passé et Johnny cherche la rédemption, Kreese manipule davantage ses élèves vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de la vallée est en jeu, et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu. »

MATÉRIEL BONUS DE DVD

Scènes supprimées

Bêtisier

DISTRIBUTEURS ET ÉQUIPAGE

Jeter: Ralph Macchio, William Zabka, Courtney Henggeler, Xolo Maridueña, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Jacob Bertrand, Gianni DeCenzo, Martin Kove.

Producteurs exécutifs : Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg, Josh Heald, Susan Ekins, Caleeb Pinkett, Will Smith, James Lassiter.

Créé pour la télévision par : Josh Heald & Jon Hurwitz & Hayden Schlossberg.

Basé sur les personnages créés par Robert Mark Kamen.

SPÉCIFICATIONS

Durée: Environ. 326 minutes

Évaluation: Non classé

DVD: 1.78:1 Grand écran anamorphique | Audio : anglais 5.1 Dolby Digital

(Sous-titres : anglais, anglais SDH)

En parlant de l’arc de la saison 3, créateur, réalisateur et scénariste, Josh Heald révèle : « Nous avons toujours su depuis le début que mettre Johnny et Daniel dans des scènes ensemble est une situation explosive, hilarante et tendue à la fois. Et dans ces premières saisons, en profitant de ces moments pour les mettre dans des scènes ensemble, il y a ces petites poussées – Oh, ils vont se battre ! Oh, ils vont se disputer ! Et ça arrive à un endroit de, Johnny’s coming à la maison de Daniel et on dirait qu’ils vont s’affronter dans la cour.

« Petit à petit, nous voyons leur relation arriver à un point où ils ont des intérêts communs, un ennemi commun, et ils ne peuvent toujours pas vraiment le faire fonctionner. Ils essaient au début de la saison 3 d’y arriver et cela une fois Ce n’est que lorsque les enjeux sont suffisamment élevés que c’est presque un dernier recours pour eux deux de dire : « Nous allons nous battre à travers cela. Nous allons faire en sorte que cette chose inconfortable se produise pour le plus grand bien. » Nous savons que c’est un moment que vous obtenez vraiment une fois que dans cette série à jouer – le moment où ils se réunissent réellement. Nous avons vu d’autres séries réussir. Jon et moi regardons Milliards régulièrement, et ce moment où Chuck et Axe s’assoient enfin et décident « Faisons ça » – vous terminez la saison sur un « Ouais ! » moment par opposition au coup de poing de la fin de la saison 2. »

« Nous arrivions progressivement toujours à ce point, ce sommet de la série, mais nous modulons également toujours les tenants et les aboutissants des saisons et, et les cliffhangers peuvent avoir différentes textures. Celui-ci semblait juste à ce moment-là pour enfin entrer dans cette partie de leur relation. »

Cobra Kai La saison 3 sortira en DVD le 11 janvier.





