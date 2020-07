La saison 3 de Baki a les entraînements les plus EXTRÊMES

Certains des personnages les plus forts de l’anime font des entraînements incroyables entièrement à l’intérieur … même si bon nombre de ces entraînements, vous ne devriez pas essayer à la maison!

La quarantaine nous gardant tous à l’intérieur, c’est toujours un bon rappel que certains des personnages les plus forts de l’anime sont capables de faire des entraînements incroyables entièrement à l’intérieur … bien que soyons clairs, beaucoup de ces entraînements que vous ne devriez pas essayer de faire à la maison. Rester à la maison pendant la distanciation sociale est nulle part près aussi extrême comme étant littéralement enfermé dans une cellule de prison, et pourtant dans la saison 3 de Baki , condamnés littérales ont pu poursuivre leur formation et de prendre leur force au niveau suivant.

Sikorsky utilise son temps en prison pour s’entraîner depuis sa brutale défaite face à Gaia, le maître de l’environnement. Sikorsky travaille à augmenter sa force de préhension ou sa puissance de pincement déjà immense, comme mentionné dans l’anime. Selon les gardiens, il s’accroche à un mur complètement plat jusqu’à ce qu’il s’endorme et reste apparemment collé dessus jusqu’au matin. S’il dort aussi longtemps qu’il le devrait, c’est près de huit heures qu’il s’accroche à un mur plat et sans friction, avec juste ses doigts, chaque nuit.

Doyle est allé en prison après avoir été aveuglé par Yanagi et ramené en prison par Biscuit Oliva, et s’est rendu compte que son sens du son était beaucoup plus fort par la perte de sa vision. À un moment donné au cours de sa peine de prison, il s’est cassé les tympans pour acquérir un sens aigu du toucher. Bien que ses entraînements ne soient pas affichés à l’écran, il est clair qu’il s’entraîne depuis que son corps semble plus gros qu’avant, en particulier ses bras. Entraîner son nouveau sens du toucher était l’une de ses plus hautes priorités, comme en témoigne le moment où il attrape une chauve-souris dans les airs en ressentant les vibrations.

Dorian, qui reste dans son état d’esprit enfantin après avoir été frappé par Retsu, continue son “entraînement” d’une manière assez inhabituelle. Dorian tient une position assise profonde, jusqu’à ce qu’il termine un bol débordant de bonbons durs, tout en peignant des portraits de bonbons. Dans la première scène montrant le bol de bonbons, il avait l’air légèrement mangé, et il est dit qu’il le fait tous les jours. Le bol est vu plus tard terminé lorsqu’il fait sombre, donc on peut supposer qu’il fait cela pendant une journée complète. Cette position a conduit à une croissance sévère des muscles de ses jambes.

Spec a retrouvé ses muscles. Bien qu’il soit toujours cloué au lit, à partir des analyses de son corps, le capitaine de police Morio peut voir que Spec bouge en fait ses muscles d’une manière qui simule une personne nageant dans un liquide visqueux toute la journée. Morio peut même dire qu’en raison du mouvement des muscles, Spec simule le coup de papillon, le plus difficile et le plus fatigant de tous les coups de nage.

Il faut le répéter: n’essayez pas ces work-outs extrêmes à la maison. Cela dit, si ces personnages pouvaient réussir en prison, il n’y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas devenir buff comme un personnage d’anime travaillant dans le confort de votre propre maison.