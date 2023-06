La saison 2 non couplée est reportée en raison de la grève des écrivains

Après avoir été sauvé de l’annulation, Découplé aura sa deuxième saison en suspens pour le moment. L’année dernière, la série de comédies romantiques a lancé sa première saison sur Netflix, attirant un nombre élevé de téléspectateurs pour se classer dans le Top 10 du streamer à ses débuts. Cependant, comme Netflix a l’habitude de le faire, le streamer a débranché Découplé après une saison, mettant apparemment fin prématurément à la série. C’est alors que Showtime est intervenu pour la sauvegarde, reprenant Découplé pour une deuxième saison





Le plan était de commencer le tournage de la saison 2 de Découplé en juillet, mais en raison de la grève des scénaristes en cours, la production a été reportée sine die. Tout en abordant l’état de l’émission sur La vuevedette de la série Neil Patrick Harris a confirmé que le tournage avait été retardé, et le nouveau plan est d’amener tout le monde sur le plateau peu de temps après la fin de la grève. Bien sûr, personne ne sait encore exactement quand cela se produira, mais Harris croise les doigts pour que cela se produise à un moment où il fait encore chaud dehors.

« Nous allions commencer à le filmer début juillet mais la grève des scénaristes est en cours », aurait déclaré l’acteur, selon THR. « Donc, tout est en quelque sorte en pause – allez écrivains, écrivains forts … Nous allons juste attendre jusqu’à ce que cela [writers strike] se joue. »

Harris a ajouté: « J’espère que nous pourrons commencer à filmer par temps chaud. Nous avons filmé la première saison par temps froid et c’est moins amusant d’avoir comme des émissions de rencontres où vous marchez dans Central Park et aimez geler et frissonner. [It’s] plus amusant dans un débardeur.

Uncoupled continuera sur Showtime

Découplé a été créé par Darren Star et Jeffrey Richman. La série met en vedette Harris en tant qu’homosexuel célibataire qui entre sur la scène des rencontres après avoir été brusquement largué par son partenaire après une relation de 17 ans. Après près de deux décennies sans sortir ensemble, il faut un certain temps pour apprendre à naviguer sur la scène maintenant que les choses ont changé avec lui à la fin de la quarantaine.

Avec Harris, la série met en vedette Tuc Watkins, Tisha Campbell, Marcia Gay Harden, Emerson Brooks et Brooks Ashmanskas.

Il n’y a pas de date de sortie définie pour Découplé à Showtime, sans encore dire quand les nouveaux épisodes commenceront la production. Quant à la première saison, elle n’est plus diffusée sur Netflix, car elle a été retirée de la disponibilité sur le service de diffusion en continu le mois dernier.

Pendant ce temps, Harris a récemment été vu en train de reprendre son rôle de Barney Stinson sur Hulu’s Comment j’ai rencontré ton pèreune série suite à Comment j’ai rencontré votre mère. Il sert également de juge dans l’émission de téléréalité de Hulu Faites-moi glisser au dînerqui a été créée sur le streamer en mai.

« Nous essayons de lancer cela depuis la pré-pandémie », a déclaré Harris à propos de Dram moi au dîner dans une interview avec MovieWeb. «Nous avons été fans d’interprètes de drag et de la communauté de drag. Et David a passé une grande partie de son temps à la fin de son adolescence et au début de la vingtaine dans le Lower East Side, à traîner avec le Queens. J’étais Hedwige à Broadway pendant une minute. Donc, on se sent en parenté avec les interprètes. Et si quoi que ce soit, nous avions vu un nombre limité de Queens pouvoir se produire à la télévision selon leurs propres conditions.