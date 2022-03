La saison 2 d’iCarly ramènera Josh Peck

La nouvelle saison de »Icarly » est déjà une réalité, et c’est que la série qui a ramené le populaire programme de Nickelodéon (et Internet), a révélé la première bande-annonce de sa deuxième saison pour Paramount+. Avec la sortie du nouvel aperçu, une affiche promotionnelle et la date de première de la saison 2 ont également été révélées, qui seront disponibles plus tôt que prévu.

Dans cette nouvelle saison, on continuera de voir les aventures de Carly Shay, interprétée par Miranda Cosgroveoù, avec leurs amis, ils essaieront de faire de leur émission »iCarly » un phénomène international.

Comme si cela ne suffisait pas, la nouvelle saison apportera un personnage qui ravivera la nostalgie chez beaucoup, car Josh Peck agira dans ces nouveaux épisodes, montrant à nouveau l’acteur avec Cosgrove, depuis sa performance dans l’émission de 2004, »Drake et Josh ».

Peck jouera le rôle du nouveau manager d' »iCarly », qui sera déterminé à voir l’émission atteindre un nombre élevé de vues. Bien que cette décision soit la clé du succès de l’émission, elle provoquera un certain nombre de conflits dans la dynamique de groupe, car Carly se soucie davantage du public que de s’amuser avec ses amis.

En plus de nouveaux défis commerciaux, Rebirth Season 2 continuera d’explorer comment Carly et ses amis naviguent dans la vie dans la vingtaine, découvrant comment être un adulte et gérer les relations amoureuses. jerry formateur comme Spencer, Nathan Kress comme Freddie, Laci Mosley comme Harper et Jaidyn Triplette en tant que Millicent, ils reviennent également pour la saison 2.

Créé à l’origine par dan schneider, la série originale de Nickelodeon » iCarly » a été diffusée entre 2007 et 2012 avec un total de 97 épisodes. La série suit un groupe d’adolescents qui se retrouvent confrontés à une renommée inattendue après avoir décidé de créer une émission Web.

Se déroulant une décennie après la fin de la série originale, la nouvelle série de 12 épisodes de Paramount + voit l’équipe tenter de relancer son ancienne émission, tout en faisant face aux responsabilités de l’âge adulte.

La renaissance de la série » iCarly » est sortie en 2021 et a reçu un excellent accueil du public et de la critique, ce qui a conduit à renouveler la série pour une deuxième saison.

La nouvelle saison de »iCarly » sera présentée avec deux nouveaux épisodes sur 8 avril exclusivement sur Paramount+. Par la suite, de nouveaux épisodes sortiront tous les vendredis jusqu’à atteindre les dix épisodes que cette saison contiendra.