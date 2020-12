La saison 2 de « Top Boy » est en cours de tournage

Suite à un retard majeur dû au COVID-19, Ashley Walters et Kano, alias Dushane et Sully, annoncent qu’ils sont de retour sur le tournage de la prochaine saison de « Top Boy ».

Top Boy a construit une base de fans culte avec seulement huit épisodes au cours de 2 saisons. L’émission a donné aux gens un aperçu des hottes du Royaume-Uni, où les choses n’étaient pas toutes pêche comme on pouvait s’y attendre. Malheureusement, le spectacle s’est terminé en 2013 mais la demande pour une troisième saison était élevée. Netflix a entendu la demande, révélant qu’il reviendrait pour une troisième saison qui s’étendrait sur 10 épisodes au lieu de quatre, comme les deux premières saisons. Après la troisième saison diffusée en 2019, la demande était élevée pour la quatrième saison et il semblait presque inévitable qu’elle revienne. Malheureusement, la chose COVID-19 s’est produite, donc chaque production, y compris Top Boy, a été mis en attente. Cependant, les principales stars de l’émission, Ashley Walters et Kano, ont révélé que leur dos était sur le plateau pour la saison 4. « Yo les gens, qu’est-ce que vous dites? C’est votre garçon Ashley Walters. Je ne vais pas rester ici et parler longtemps. Je n’ai pas besoin de le faire. Vous savez quelle heure il est, » dit-il avec un tas de caravanes derrière lui . « Vous pouvez voir le masque. Vous pouvez voir où nous sommes. Sno, nous tournons évidemment Top Boy. Vous l’avez demandé, nous vous l’avons donné. « Kano a ajouté: « Voilà. Saison 2. Netflix. Allons-y. » Cela semble être un bon moment comme n’importe quel autre Top Boy commencer. L’émission devait initialement commencer à tourner au printemps 2020. Elle survient à un moment intéressant où des pays comme le Royaume-Uni se préparent à distribuer le vaccin COVID-19. Avec la nouvelle ligne Nike NOCTA de Drake, qui s’inspire directement du roadman londonien, il existe de solides opportunités de placement de produit pour la prochaine saison de Top Boy. Pendant que vous êtes ici, consultez notre entretien 2019 avec Top Garçon Sully, « Une voix de Kano pour la lutte commune: de Sweats à capuche tout l’été À Top Boy. «