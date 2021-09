La saison 2 de Tiger King arrive sur Netflix cette année dans le cadre de True Crime Documentary Slate

Après avoir captivé le monde lors de sa sortie sur Netflix au cours des premiers mois de la pandémie, Tiger King : Murder, Madness and Mayhem obtient une suite officielle. Jeudi, Netflix a annoncé une nouvelle liste de vrais documentaires sur le crime avec cinq tout nouveaux titres. La tête du peloton sera Roi Tigre 2, et tandis que les quatre autres documents arriveront sur Netflix en 2022, le prochain Roi Tigre devrait sortir sur le streamer avant la fin de l’année. Un teaser pour les cinq nouveaux documents a été publié, et vous pouvez le regarder ci-dessous.

Roi Tigre 2 sert de suite directe aux docuseries originales. Alors que Joe Exotic est maintenant enfermé, le teaser le montre en train de parler derrière la vitre de la prison. Nous pouvons présumer que la nouvelle suite entraînera également des mises à jour pour Carole Baskin et d’autres noms impliqués dans la saga sauvage. Pas grand-chose d’autre n’a été révélé sur le documentaire pour le moment.

Eric Goode et Rebecca Chaiklin réalisent Roi Tigre 2. Les deux sont également producteurs exécutifs avec Chris Smith et Fisher Stevens. En collaboration avec Netflix, le projet est A Goode Films Production en association avec Library Films et Article 19 Films.

« Des histoires sur de vrais crimes ont captivé le public depuis l’aube des médias, des vieux jours des crieurs publics et des tabloïds aux podcasts et aux médias sociaux d’aujourd’hui », déclare Adam Del Deo, vice-président des séries documentaires et Lisa Nishimura, vice-présidente des films indépendants et documentaires. , dans un rapport. « Comme nous l’avons vu depuis notre série primée aux Emmy Awards Faire un meurtrier ont percé la culture pour la première fois en 2015, les documentaires peuvent également répondre à cette curiosité en plongeant les téléspectateurs dans une histoire vraie pour disséquer ses complexités et donner un sens à l’inattendu. »

« Maintenant que nous explorons le spectre du vrai crime, un domaine particulièrement fascinant est celui des escroqueries, des escroqueries et des mises en garde. Par exemple, plus tôt cette année, notre série Braquage a révélé comment les gens ordinaires s’en sont presque tirés avec des inconvénients extraordinaires,Ceci est un vol examiné un vol d’œuvres d’art toujours non résolu, et Cocaine Cowboys : les rois de Miami a fait la chronique de la montée et de la chute des barons de la drogue. Que vous souhaitiez plonger dans la psyché d’un escroc, sympathiser avec les victimes d’une escroquerie ou reconstituer le puzzle d’une enquête, ces histoires folles sont souvent pleines de rebondissements surprenants et de perspectives inhabituelles. »

Également annoncés dans le cadre de la liste des vrais documentaires sur le crime sont Le maître des marionnettes : à la recherche de l’ultime escroc, qui raconte l’histoire de l’un des escrocs les plus audacieux au monde qui a été condamné en 2005 pour avoir volé des fortunes et détruit plusieurs vies ; L’escroc de Tinder, à propos d’un escroc prolifique qui s’est fait passer pour un playboy milliardaire sur Tinder ; Ne faites confiance à personne : la chasse au roi de la cryptographie, à la suite d’un groupe d’investisseurs devenus détectives essayant de débloquer la mort suspecte du multimillionnaire de crypto-monnaie Gerry Cotten; et Mauvais végétalien, à propos du célèbre restaurateur Sarma Melngailis qui s’est fait arnaquer des millions.

Roi Tigre 2 arrivera sur Netflix en 2021, mais aucune date de première n’a encore été annoncée. Pour l’instant, vous pouvez vous réconcilier avec Joe Exotic en regardant (ou en re-regardant) Tiger King : meurtre, folie et chaos sur Netflix.

Sujets : Le Roi Tigre