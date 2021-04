La saison 2 de The Witcher se termine avec une dernière photo de Henry Cavill dans le rôle du loup blanc

Après une production plutôt tumultueuse, Le sorceleur a finalement terminé le tournage de la saison 2. Depuis la sortie de la première saison sur Netflix à la fin de 2019, les fans réclament les nouveaux épisodes depuis plus d’un an. Bien que nous n’ayons toujours pas de date de première pour la saison 2, une image publiée sur le compte Twitter officiel de l’émission à partir du dernier jour de tournage révèle que la saison est maintenant dans la boîte.

C’est un wrap sur la saison 2! Le loup blanc vous attend de retour sur le continent. pic.twitter.com/SqrAbeelob – Le sorceleur (@witchernetflix) 2 avril 2021

« C’est une fin pour la saison 2! Le loup blanc vous attend de retour sur le continent », lit-on dans la légende.

Dans une autre vidéo amusante publiée sur Twitter, la showrunner Lauren Schmidt Hissrich dit à ses collègues producteurs exécutifs de dire qu’ils ont terminé la saison 2 sans réellement disant qu’ils ont terminé la saison 2. De son côté, Hissrich supprime les alarmes prédéfinies de son téléphone en sachant qu’elle n’aura pas besoin de se lever avant l’aube pour commencer une autre longue journée de tournage. Les autres EP peuvent être vus chanter et danser comme une façon élégante de mettre un arc sur le wrap de la saison 2.

Lancez une pièce à notre équipage parce que nous venons de terminer la saison 2! @LHissrichpic.twitter.com/zdXer5mvsr – Le sorceleur (@witchernetflix) 2 avril 2021

Basé sur la série de livres du même nom d’Andrzej Sapkowski, Le sorceleur étoiles Henry Cavill comme Geralt de Rivia et Freya Allan comme la princesse héritière Ciri. La série met également en vedette Eamon Farren, Anya Chalotra, Joey Batey, MyAnna Buring, Royce Pierreson et Mimi Ndiweni .. Auparavant, il avait été annoncé que la saison 2 apporterait également Le pont star Kim Bodnia comme Vesemir et Game of Thrones favori Kristofer Hivju comme Nivellen.

Peu de temps avant la fin de la production, sept nouveaux membres de la distribution avaient été révélés pour Le sorceleur saison 2. Cela inclut Adjoa Andoh (Bridgerton) en tant que prêtresse Nenneke; Cassie Clare (Brave New World) comme Phillipa Eilhart, chef de la loge des sorcières; Liz Carr (Les développeurs) en tant que Fenn, avocate et détective; Simon Callow (Une chambre avec vue) en tant que partenaire de Fenn Codringher; Graham McTavish (Le Hobbit) comme Dijkstra, un maître espion; Kevin Doyle (Downton Abbey) comme nouveau personnage Ba’lian; et Chris Fulton (Bridgerton) comme le mage Rience.

Il n’a pas été facile d’arriver à la fin de la saison 2 pour le Sorceleur équipe. Des semaines après le début du tournage de la saison 2 en mars de l’année dernière, la nouvelle star de la série Kristofer Hivju avait été testée positive au COVID-19, donnant à la production son premier retard. La pandémie entraînerait de nouveaux retards avec une autre vague de membres d’équipage infectés par le virus en novembre. Pour aggraver les choses, Henry Cavill avait subi une blessure sur le plateau, le mettant hors service pendant une courte période. Inutile de dire que le fait d’arriver au dernier jour du tournage doit rendre toutes les personnes impliquées très heureuses.

Pour le moment, une date de première n’a pas encore été fixée pour la deuxième saison de Le sorceleur, mais avec le tournage maintenant dans la boîte, nous devrions, espérons-le, recevoir nos nouveaux épisodes cette année. Pour l’instant, vous pouvez regarder l’intégralité de la première saison sur Netflix, ou vous pouvez consulter les livres originaux ou la série de jeux vidéo si vous en voulez toujours plus. Cette nouvelle nous vient de The Witcher sur Twitter.

Sujets: The Witcher, Netflix, Streaming