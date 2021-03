La saison 2 de The Witcher ajoute sept nouveaux membres de la distribution

Comme beaucoup de productions de l’année dernière, le tournage de la deuxième saison de Netflix Le sorceleur a été poussé et tiré dans toutes les directions au milieu des circonstances actuelles, mais les choses tournent maintenant avec le studio ajoutant sept autres membres de la distribution à l’émission populaire. Joindre Le sorceleur deuxième 2 sont Adjoa Andoh (Invictus, Bridgerton) comme Nenneke, Cassie Clare (Qu’est-il arrivé à lundi) comme Phillippa Eilhart, Liz Carr (Témoin silencieux) comme Fenn, Graham McTavish (Le Hobbit: Un Voyage Inattendu) comme Dijkstra, Kevin Doyle (Downton Abbey) comme Ba’lian, Simon Callow (Quatre mariages et un enterrement) en tant que Codringher et Chris Fulton (Roi hors-la-loi) comme Rience.

Ces nouveaux ajouts à la distribution rejoignent les goûts de Yasen Atour comme Coën, Agnes Bjorn comme Vereena, Paul Bullion comme Lambert, Basil Eidenbenz comme Eskel, Aisha Fabienne Ross comme Lydia, la nouvelle venue Mecia Simson comme Francesca, et Jeu des trônes les anciens Kristofer Hivju dans le rôle de Nivellen. La série présentera également le personnage préféré des fans et l’entraîneur de Witcher Vesemir, joué par Tuer Eve Kim Bodnia. La deuxième saison de Le sorceleur voit également Henry Cavill en tête une fois de plus, aux côtés d’Anya Chalotra dans le rôle de Yennefer de Vengerberg, de Freya Allan dans celui de Ciri et de Joey Batey dans celui de Jaskier.

La première saison de Le sorceleur s’est avéré être un énorme succès pour le géant du streaming, en présentant au public Justice League de Zack Snyder star Henry Cavill dans le rôle de Geralt of Rivia, un chasseur de monstres muté. Situé sur la masse continentale fictive d’inspiration médiévale connue sous le nom de « Continent », Le sorceleur explore la légende de Geralt et de la princesse Ciri, liées par leur destin. La première saison raconte une histoire non linéaire et suit les trois principaux protagonistes à différents moments dans le temps, explorant les événements de formation qui ont façonné leurs personnages, avant de finalement fusionner en une seule chronologie.

La deuxième saison raconterait une histoire beaucoup plus linéaire, tout en explorant la mystérieuse éducation de Geralt, reprenant avec Geralt étant convaincu que la vie de Yennefer a été perdue lors de la bataille de Sodden. Geralt emmène la princesse Cirilla dans l’endroit le plus sûr qu’il connaisse, sa maison d’enfance de Kaer Morhen. Alors que les rois, les elfes, les humains et les démons du continent aspirent à la suprématie hors de ses murs, il doit protéger la fille de quelque chose de bien plus dangereux: le pouvoir mystérieux qu’elle possède à l’intérieur.

Production sur Le sorceleur a été arrêté et commencé assez souvent au cours des derniers mois, Cavill lui-même causant des problèmes après s’être blessé à la jambe pendant le tournage. Alors que la deuxième série de Le sorceleur n’a pas encore de date de sortie officielle, il est probable que Netflix lancera la série plus tard cette année. Une troisième saison de Le sorceleur a également apparemment été confirmé grâce aux répertoires de la Writer’s Guild of America West, qui ont récemment ajouté une « saison 3 » à leur liste.

Netflix est clairement très engagé dans la franchise fantastique, avec la plate-forme de streaming prévoit également de faire un spin-off, The Witcher: Origine du sang, avec Jodie Turner-Smith récemment sollicité pour diriger le spectacle. The Witcher: Origine du sang sera une série d’action réelle en six parties qui se déroulera des centaines d’années avant la série principale et explorera les origines de Witchers et du tout premier Witcher. Cela nous vient grâce à Deadline.

