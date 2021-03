La saison 2 de The Queen’s Gambit aura-t-elle lieu? Anya Taylor-Joy considère la possibilité

Anya Taylor-Joy a remporté gros aux Golden Globes cette année, remportant le prix de la meilleure actrice dans une mini-série ou un film pour la télévision pour son rôle principal dans Netflix. Le gambit de la reine. Bien que la série ne soit diffusée que pendant une saison, elle est rapidement devenue un chouchou critique et un favori du public. Suite à la victoire de l’actrice aux Golden Globes, l’appel à une deuxième saison de la série a pris une force renouvelée en ligne. Dans une interview avec ET Online, Taylor-Joy a exprimé sa volonté de revenir pour une nouvelle saison, dont les perspectives semblent improbables à ce stade.

Basé sur le roman de 1983 du même nom de Walter Tevis, Le gambit de la reine raconte l’histoire de Beth Harmon, jouée par Taylor-Joy. Orpheline à un jeune âge, Beth trouve du réconfort en jouant aux échecs, où elle s’impose rapidement comme un prodige.

Malheureusement, la carrière d’échecs triomphante de Beth est constamment sur le point de dérailler en raison de sa vie personnelle troublée. Entre perdre sa vraie mère et sa mère adoptive, développer une dépendance aux pilules et garder ses proches à distance, Beth se retrouve bientôt à la croisée des chemins, confrontée au plus grand défi de sa carrière d’échecs sans personne vers qui se tourner. Support. Selon Anya Taylor-Joy, la joie de dépeindre un personnage aussi complexe a été égalée en découvrant à quel point le public était lié à Beth.

« Une de mes choses préférées à son sujet était parce qu’elle a été élevée de cette manière intéressante, elle n’a jamais vraiment vu son sexe comme quelque chose qui lui disait ce qu’elle pouvait ou ne pouvait pas vouloir. Et j’ai vraiment aimé jouer à ça, surtout dans le contexte de les années 60. Je pense donc que plus que de jouer une femme forte, je me sens très honorée d’avoir joué une personne aussi intéressante et complexe. Et j’en suis très fière. Je suis tellement reconnaissante que les gens se soient connectés à cette histoire et tout autant qu’ils l’ont fait parce qu’elle compte tellement pour moi. Chaque fois que vous réalisez un projet, vous avez l’impression de jeter votre bébé par la fenêtre et lorsque les gens l’attrapent, c’est juste la meilleure sensation du monde. monde. »