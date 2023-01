The Bear sera de retour au début de l’été avec deux autres épisodes commandés pour la saison 2.

La saison 2 de The Bear arrive plus tôt que prévu, des épisodes supplémentaires commandés

La deuxième saison de L’ours a obtenu sa fenêtre de sortie avec le mot que la saison 2 sera plus longue que ce qui était initialement prévu. Deadline rapporte que la série à succès FX devrait revenir au début de l’été, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été révélée. Il est également à noter que la saison 2 a été portée à 10 épisodes, soit une augmentation de deux épisodes supplémentaires par rapport à la commande initiale de huit de la saison.





« Je sais que cela donne l’impression que j’évite la question, mais une partie de la raison pour laquelle je voulais même faire le spectacle en premier lieu était que je devenais probablement malsain obsédé par le temps dans de nombreux cas, ce qui créait de l’anxiété », L’ours le créateur Christopher Storer a dit de ce qui allait arriver. « Et il n’y a pas de meilleur cadre qu’un restaurant pour les pressions de cela. En ce qui concerne la saison 2, vous allez les voir construire un restaurant. »

FILM VIDÉO DU JOUR

Il a ajouté: « Ils pensent qu’ils partent d’un endroit sain comme beaucoup d’autres entreprises, mais cela crée chaque jour le même nombre de problèmes et le même nombre de maux de tête. Nous les voyons donc devoir intervenir de différentes manières. À certains égards, ils régresseront, mais j’espère qu’ils finiront par se réunir pour ouvrir ce truc à une date très précise. »

En plus de créer la série, l’exécutif de Storer produit aux côtés de Joanna Calo, Hiro Murai, Nate Matteson et Josh Senior. Tyson Bidner produit tandis que Matty Matheson coproduit.





L’ours a valu à Jeremy Allen White un Golden Globe

Effets

L’ours a récemment valu à la star de la série Jeremy Allen White son tout premier Golden Globe Award. Mardi soir, l’acteur a remporté le prix des meilleurs acteurs de télévision dans une série musicale ou comique. Au cours de son discours d’acceptation, il a fait l’éloge de ses collègues acteurs et co-stars de L’ourscommentant à quel point il est reconnaissant.

« Mon casting, oh mon dieu », a déclaré White en tenant son trophée, submergé par l’émotion. « Mes acteurs et mon équipe, si je suis bon, c’est parce que vous êtes bon, alors merci. »

L’ours suit White dans le rôle de Carmen « Carmy » Berzatto, une jeune chef qui rentre chez elle à Chicago pour diriger la sandwicherie de sa famille après le décès d’un membre de la famille, héritant de nombreux défis imprévus. En plus du blanc, L’ours étoiles Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri, Lionel Boyce, Liza Colon-Zayas et Abby Elliott. La série comprend également Oliver Platt, Jon Bernthal, Joel McHale et Molly Ringwald.

L’ours reviendra au début de l’été 2023 avec une date de première exacte encore à annoncer. La première saison est diffusée sur Hulu.