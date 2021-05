La saison 2 de Space Force commence la production au Canada

le Général Naird (Steve Carell) et son équipage sont de retour sur la lune. La deuxième saison de Space Force de Netflix le tournage a officiellement commencé au Canada, avec des membres de l’ensemble de l’émission posant ensemble pour des photos à partager sur les médias sociaux.

« Est-ce que quelqu’un a acheté un sac de minuscules oranges parce que ce sont des beautés? » A écrit Homme nouveau cette semaine dans Instagram. «Oui, j’ai volé ma propre légende des histoires. Je ne savais pas que nous postions sur la grille, mais Jimmy l’a fait maintenant que je le peux aussi. Space Force saison 2Allons-y pour vous ».

Netflix a officiellement renouvelé la série en novembre dernier, malgré la réunion de la salle des écrivains au plus fort d’une pandémie mondiale en juillet.

La série a été créée par Carell et le créateur de The Office (États-Unis) Greg Daniels. Pour la saison 2, Norm Hiscock, un écrivain qui a travaillé avec Daniels sur Parks and Rec et King of the Hill, a rejoint l’équipe de rédaction en tant que co-showrunners.

Bien que la série n’ait pas bien plu aux critiques, elle est devenue l’un des débuts les plus populaires de Netflix et a réussi à obtenir un nouveau score d’audience de 74% sur Tomates pourries.

En plus du retour de Carell et du casting susmentionné, on s’attend également à ce que John Malkovich revenez pour la deuxième année hors du programme.