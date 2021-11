La saison 2 de Shudder’s Creepshow sort en Blu-ray en décembre avec des bonus spéciaux

Fans de Shudder’s Spectacle d’horreur revival pourra mettre la main sur l’intégralité de la deuxième saison en DVD et Blu-ray à partir du 7 décembre. RLJE Films publiera la deuxième saison en cinq épisodes de la série, qui comprend une multitude de bonus, notamment les épisodes bonus de Un spécial animé Creepshow et Un spécial vacances Creepshow. Fans de l’original Spectacle d’horreur les films, qui ont été portés à la vie macabre dans les années 1980 par Stephen King et George A. Romero, ont enchaîné deux saisons de l’anthologie d’horreur qui utilise toutes les astuces à petit budget de l’horreur des années 80 et les monte d’un cran pour le public moderne.

La deuxième saison a présenté un casting de stars à travers ses cinq épisodes à plusieurs étages, dont Kevin Dillon, Ted Raimi, Ali Larter, Mark Hamill, C. Thomas Howell, Iman Benson, Josh McDermitt, Ashley Laurence, Keith David, Ryan Kwanten, Breckin Meyer, Molly Ringwald, Eric Edelstein, Barbara Crampton, Denise Crosby, Justin Long, D’Arcy Carden, Kiefer Sutherland, Joey King, Anna Camp et Adam Pally.

Alors que {le Creepshow original est toujours apprécié des fans d’horreur, la première saison de Shudder a remporté le Saturn Award de la meilleure sortie télévisée DVD/BD, et la deuxième saison aura des espoirs similaires. Une troisième saison a également été commandée. La liste complète des fonctionnalités spéciales sur le Blu-ray de la saison 2 comprend: un spécial animé Creepshow, un spécial vacances Creepshow, [email protected] Entretien 2021 avec Greg Nicotero, galeries de photos, livret de bandes dessinées, reportages exclusifs en coulisses jamais vus et séquences brutes en coulisses.

Spectacle d’horreur a diffusé sa première saison en 2019, et a été instantanément renouvelée pour une seconde après de bonnes critiques et des chiffres d’audience. Alors que la deuxième saison a été retardée en raison de l’arrêt de la pandémie de Covid, les deux spéciaux ont été publiés en 2020. La saison 2 a été créée en avril de cette année, date à laquelle un renouvellement pour une troisième saison avait déjà été annoncé. La nouvelle saison a débuté le 23 septembre. Dans l’ensemble, la série a actuellement un taux d’approbation de 97% sur Rotten Tomatoes, et avec son aspect rétro, elle n’aurait pas pu trouver une meilleure maison que sur Shudder.

La majorité des épisodes de la série sont de nouvelles histoires écrites spécialement pour la série, mais ils ont également adapté un certain nombre de nouvelles du créateur original Stephen King et de son fils Joe Hill. Cela a inclus King’s Matière grise et Type de survivant, et Hill’s Au bord de l’eau argentée du lac Champlain, Twitterings du cirque des morts et Chrysanthèmes. En plus d’un certain nombre de scénaristes impliqués dans la réalisation de la série, il présente également de nombreux réalisateurs, dont John Harrison, Greg Nicotero et l’icône de l’horreur Tom Savini, qui ont tous travaillé avec King et Romero sur l’original. Spectacle d’horreur films.

Pour tout fan d’hommes en costumes de monstre, de gore exagéré et d’horreur qui ne se prend pas trop au sérieux, alors Spectacle d’horreur est probablement la meilleure chose que vous allez découvrir là-bas en ce moment. À l’approche de Noël, nul doute que le Blu-ray de la saison 2 de Shudder se retrouvera dans quelques bas le mois prochain, et on ne peut qu’espérer qu’il ne s’accompagne pas d’un pied coupé.

Sujets: Creepshow, Frisson