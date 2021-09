La saison 2 de Sex/Life arrive sur Netflix après que 67 millions de foyers ont diffusé la première saison en streaming

Netflix est apparemment très en mode renouvellement pour le moment, tout comme les nombreuses annonces de séries faites lors de l’événement TUDUM du streamer ce week-end, une série à succès provocante Sexe/Vie a été renouvelé trois mois seulement après le début de l’émission sur la plate-forme. Selon les chiffres publiés, 67 millions d’abonnés se sont tournés vers le drame torride au cours de son premier mois, ce qui a clairement joué un grand rôle dans leur décision de donner le feu vert à une autre série. Le nombre de téléspectateurs place officiellement la série juste derrière Bridgerton et Le sorceleur comme le troisième plus grand lancement de la série originale.

Même s’il convient de souligner que les chiffres de « regarder » ne sont pas nécessairement quelqu’un qui regarde même un épisode entier, et pourrait simplement être quelqu’un qui survole les premières minutes pour évaluer s’il vaut la peine d’ajouter à leurs listes de bingewatch, cela dit cependant, l’attention il a gagné à travers les médias devrait à peu près garantir que la deuxième saison parviendra à maintenir le nombre d’audience pour rendre les décideurs de Netflix heureux.

Sexe/Vie, selon son synopsis officiel, est « l’histoire d’un triangle amoureux entre une femme, son mari et son passé qui jette un nouveau regard provocateur sur l’identité et le désir féminins. Billie Connelly (Sarah Shahi) n’a pas toujours été un séjour- Avant d’épouser l’aimable et fiable Cooper (Mike Vogel) et de déménager dans le Connecticut, Billie était une enfant sauvage à l’esprit libre vivant à New York avec sa meilleure amie Sasha (Margaret Odette), travailler dur et jouer encore plus fort.

Épuisée de prendre soin de ses deux jeunes enfants et de se sentir nostalgique de son passé, Billie commence à tenir un journal et à fantasmer sur ses exploits passionnés avec l’ex-petit ami sexy Brad (Adam Demos), le grand chagrin qu’elle n’a jamais surmonté. Mais plus Billie se souvient, plus elle se demande comment elle est arrivée ici – et puis son mari trouve son journal. La vérité sur le passé de Billie déclenchera-t-elle une révolution sexuelle dans son mariage, ou la conduira-t-elle sur le chemin du retour à la vie qu’elle pensait avoir laissée derrière elle avec l’homme qui lui a brisé le cœur ? »

L’émission Netflix est écrite et produite par Stacy Rukeyser, inspirée du roman de BB Easton 44 chapitres sur 4 hommes. Parler à Date limite à propos du renouvellement, Rukeyser a déclaré : « Sexe/Vie est un rêve devenu réalité. Créer une émission sur la sexualité féminine autonome qui a fasciné tant de millions de téléspectateurs est non seulement extrêmement amusant, mais aussi incroyablement gratifiant. Quand je pense à toutes les femmes qui sont venues du monde entier pour dire que la série leur parle d’une manière profondément personnelle, je suis tellement inspirée. Je suis ravi et reconnaissant d’avoir l’opportunité de continuer à raconter cette histoire pour Billie et pour nous tous. »

La deuxième saison devrait voir Sarah Shahi, Mike Vogel, Adam Demos et Margaret Odette reprendre leurs rôles, le tournage étant à nouveau effectué à Toronto, au Canada. On ne sait actuellement pas quand cette production commencera, mais sur la base des délais habituels, et avec aucun des retards que de nombreuses émissions ont vu récemment, alors il est probable que nous verrons la nouvelle série entrer en production au début de l’année prochaine. pour une sortie fin 2022/2023. Cette nouvelle est née à Deadline.

