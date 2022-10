La saison 2 de Rings of Power pourrait être à des années de son arrivée sur Amazon Prime

Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir est sur le point d’atteindre la conclusion épique de sa première saison, et après avoir construit son monde autour des parties bien connues de l’histoire centrale de JRR Tolkien, il est certain de laisser ses fans attendre avec impatience la prochaine saison. Cependant, même si le tournage de la saison 2 a déjà commencé au Royaume-Uni, les fans auront peut-être des années à attendre avant de voir le prochain chapitre de l’histoire se dérouler sur Amazon Prime selon le showrunner Patrick McKay dans une interview avec The Hollywood Reporter.





Quand Peter Jackson a apporté Le Seigneur des Anneaux au grand écran il y a vingt ans, le film en trois parties est sorti au fil des années consécutives, devenant un événement à succès de Noël entre 2001 et 2003. La nouvelle que Les anneaux de pouvoir pourrait prendre presque autant de temps pour voir sa deuxième saison tomber sera probablement une surprise pour beaucoup, mais la différence ici est que Jackson a filmé tous ses films dans le même tournage gigantesque et a ensuite passé un an à perfectionner chaque film pour sa sortie. Les anneaux de pouvoir doit passer des mois à filmer, puis a beaucoup de travail sur les effets visuels à terminer avant sa première.

Bien sûr, il a fallu cinq ans à Amazon pour proposer la première saison de Les anneaux de pouvoir à l’écran, après avoir obtenu les droits sur le monde de Tolkien en 2017. La pandémie de Covid a été un facteur important pour retarder l’arrivée de la première saison de l’émission, et au moins ce n’est plus autant un facteur, mais même sans pandémie mondiale à affronter, travaillez sur ce qui est essentiellement une saison aussi épique et visuellement exigeante que toute la trilogie théâtrale de Jackson.





Les anneaux de pouvoir n’ont pas eu un tour facile

Lorsqu’il s’agit de quelque chose d’aussi aimé que la Terre du Milieu de Tolkien, il y aura toujours une corde raide à marcher pour plaire au plus grand nombre de personnes possible. d’Amazon Les anneaux de pouvoir a livré quelque chose qui est épique dans sa portée et son ampleur, mais ne rechape pas non plus l’histoire de Le Seigneur des Anneaux et crée à la place une préquelle qui est à la fois liée à la tradition de Tolkien et apporte des modifications en fonction des parties du travail de Tolkien sur lesquelles Amazon a et n’a pas les droits.

Bien que les critiques aient été largement d’accord avec tout ce que la série a fait, les critiques du public ont été beaucoup moins positives grâce à une grande quantité de critiques. Qu’il s’agisse de critiques sur le casting d’acteurs noirs dans certains rôles, certains ne prenant pas Galadriel de Morfydd Clark et ses actions guerrières, ou d’autres décidant que l’écriture de la série est « mauvaise », les dialogues « stupides » et les visuels « bon marché ». ” Cependant, aucune de ces critiques, qui ont tendance à être 1 étoile ou moins, n’entre jamais dans plus de quelques mots de détails sur les raisons pour lesquelles ils détestent tant la série.

Malgré tout cela, Amazon n’a pas eu à s’inquiéter en ce qui concerne le nombre de visionnages et la fidélisation de l’audience, car Les anneaux de pouvoir a été un énorme succès pour le streamer, et ils chercheront à continuer dans la finale de la saison et au-delà. Les anneaux de pouvoir se termine sur Amazon Prime Video le 14 octobre.