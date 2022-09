La saison 2 de Mme Marvel aurait été éclairée par les studios Marvel

Il y a quelques mois, très peu de gens savaient quoi que ce soit sur l’héroïne de Marvel, Kamala Khan, alias Mme Marvel. Cependant, en tant que l’une des séries MCU les mieux notées sur Disney +, Mme Marvel étoile L’introduction d’Iman Vellani dans l’univers cinématographique Marvel n’aurait pas pu être bien meilleure, même avec une multitude de bombardements de critiques de la part de trolls Internet. Maintenant, il semble qu’il pourrait y avoir une chance qu’une deuxième saison suive celle de l’année prochaine Les Merveilles.





Bien qu’il n’y ait rien de confirmé jusqu’à ce que Marvel Studios le confirme sur papier, ou une annonce sur Twitter, un nouveau rapport du fournisseur d’informations internes régulier Daniel Richtman a suggéré que malgré le fait qu’il ait été présenté à l’origine comme une série limitée, Mme Marvel aurait déjà pu être confirmée pour un Deuxième Saison. Bien sûr, le calendrier de Marvel est à peu près complet pour les deux prochaines années, mais avec la scène post-crédits de Mme Marvel ayant une introduction directe aux prochaines Les merveilles toutes les autres saisons viendraient toujours après cela.

FILM VIDÉO DU JOUR

On sait actuellement très peu de choses sur l’intrigue de Les Merveilles, mais il y a eu beaucoup de rumeurs et de taquineries de la part des deux stars telles que Brie Larson, et des détails récemment révélés à Disney’s D23 Expo. Cependant, on ne sait pas encore où Kamala Khan sera à la fin du film, ce qui laisse évidemment les choses ouvertes pour que ses aventures reviennent sur le petit écran après la sortie en salles de l’année prochaine.

Kamala Khan a récemment révélé ses espoirs pour une deuxième saison de Mme Marvel

Distribution de la plateforme Disney

Lors de son apparition à D23 Expo, Kamala Khan a révélé qu’elle espérait vraiment une deuxième saison de Mme Marvelmais actuellement, on ne lui avait rien dit de son avenir au-delà Les Merveilles. Bien sûr, c’est à peu près la ligne habituelle utilisée par toute personne connectée au MCU jusqu’à ce que les annonces officielles soient faites par Marvel, elles doivent donc être prises avec le même grain de sel que les rumeurs de Marvel. Elle a dit à Deadline : « Ils ne me disent rien. Donc tu ne vas rien diriger [from me]. Avec un peu de chance, oui, nous devons lancer une pétition ou quelque chose comme ça.

Les commentaires de Vellani sur le fait de ne rien entendre d’elle semblent maintenant insinuer qu’il aurait pu y avoir quelque chose à entendre et c’est potentiellement les rumeurs que nous entendons maintenant. Alors qu’une deuxième saison de Mme Marvel pourrait développer le personnage, il semble qu’il y aura une bonne quantité de cela à venir Les Merveilles. Elle taquina :

« Vous pouvez voir plus de la famille Khan. Je suis vraiment excité pour ça. Plus de choses que nous aimons de Captain Marvel, vous savez, récupérer les Flerkens. Et puis Kree. Juste Brie en général. Je pense qu’elle fait tellement un travail merveilleux, et donner à Carol Danvers beaucoup plus de complexités émotionnelles dans ce film, et voir comment elle interagit avec Kamala, qui est beaucoup plus jeune, puis Monica [Rambeau, played by Teyonah Parris]. Donc, c’est un voyage assez fou pour elle. »

Iman Vellani reviendra en tant que Mme Marvel dans Les Merveillesqui arrive en salles le 28 juillet 2023.