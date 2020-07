La saison 2 de Mandalorian explorera l’origine et l’histoire derrière le sabre noir

Suite à sa récente nomination aux Emmy pour son rôle dans la série Disney +, Le mandalorien, l’acteur Giancarlo Esposito a offert un aperçu un peu plus de ce à quoi le public peut s’attendre lorsque nous revenons aux dessous criminels du Guerres des étoiles univers. Le dernier que nous avons vu du méchant personnage d’Esposito, Moff Gideon, il sortait d’un vaisseau spatial abattu brandissant une arme très mystérieuse, le Darksaber. Eh bien, selon Esposito, le Darksaber jouera un grand rôle dans Le mandalorien saison 2.

“Vous verrez plus de Darksaber, vous obtiendrez l’explication de cette arme ancienne au monde moderne, un monde effondré. D’où vient ce sabre et comment a-t-il été relancé? C’est une clé de notre deuxième saison, qui sera de retour le plus tôt possible. [The Darksaber] est une clé du passé de Moff Gideon, qui a peut-être beaucoup à voir avec d’où il vient et son désir de construire une planète et de la ramener. “

La révélation d’un sabre laser noir de jais a laissé certains fans se gratter la tête, tandis que ceux qui connaissaient la puissante lame sautaient sur leurs pieds, applaudissant. L’arme est une partie importante de la tradition mandalorienne et a figuré dans divers autres Guerres des étoiles histoires, y compris la série animée La guerre des clones. Alors, c’est prometteur d’entendre ça Le mandalorien la série 2 comblera les lacunes pour ceux qui ne sont pas familiers avec le Darksaber, plutôt que de s’attendre à ce qu’ils fassent leurs devoirs.

“(Le sabre) est une clé du passé de Moff Gideon, qui a peut-être beaucoup à voir avec d’où il vient et son désir de construire une planète et de la ramener”, a ajouté Esposito.

Quant à savoir comment exactement le Darksaber sera pris en compte dans le lot, cela est encore largement inconnu, mais avec Battlestar Galactica La star Katee Sackhoff, maintenant choisie pour incarner Bo-Katan, un guerrier mandalorien qui a possédé le sabre noir dans le passé, s’attend à ce que les esprits s’emparent de la possession de l’arme tant convoitée.

Bien que Moff Gideon d’Esposito n’ait pas été trop présent dans la première série, il devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans le suivi, l’acteur ayant précédemment offert des détails intrigants sur le personnage, son passé et sa relation avec le Darksaber. “Avoir ce sabre signifie que je peux l’utiliser, et je peux faire mon sale boulot, que je suis un combattant, que je suis un guerrier”, at-il dit. “Cela fait partie de moi. Cela crée aussi la possibilité qu’il soit l’un de ceux-là. Il a peut-être ça, et c’est intéressant pour moi parce qu’il est vraiment ce héros déchu? Est-il un descendant de Dark Vador. Qui est-il? Qu’est-ce qu’il veut? Il sait tout sur tout, et vous devrez attendre pour le savoir. Ouais, il est en fait assez bon avec ce Darksaber aussi. ”

Le mandalorien met en vedette Pedro Pascal dans le rôle du mystérieux personnage principal, naviguant à travers la galaxie Star Wars, se lancant dans toutes sortes d’aventures alors qu’il s’acquittait de ses fonctions de chasseur de primes. La série reprend l’histoire après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre de la trilogie Disney. Nous suivons les difficultés de ce chasseur solitaire dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

L’émission populaire Disney + a récemment été nominée pour 15 prix Emmy, dont une série dramatique exceptionnelle. Le mandalorien La saison 2 devrait arriver à Disney + en octobre 2020. Cela nous vient de Deadline.

