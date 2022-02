La saison 2 de Loki verra le retour de Gugu Mbatha-Raw dans le rôle de Ravonna Renslayer

Détails entourant la deuxième saison de Loki sont actuellement plutôt rares, mais une étoile a maintenant confirmé leur retour. Lors d’une apparition sur Bonjour AmériqueGugu Mbatha-Raw a révélé que, bien qu’elle soit obligée de garder tout le reste secret, elle peut confirmer que sa chasseuse TVA Ravonna Renslayer sera de retour pour plus lorsque la saison 2 de Loki sortira sur Disney+.

« Je sais qu’il y a une saison deux », a déclaré Mbatha-Raw dans une interview avec Michael Strahan sur Good Morning America, « Je sais que je suis dedans… et c’est à peu près tout ce que je peux dire ! »

Méchante complexe, Ravonna Renslayer fait tout un voyage au cours de la première saison de Loki, commençant en tant que TVA Hunter A-23 avant de gravir les échelons pour devenir un juge respecté et superviser l’enquête sur la variante de Loki. Lorsque son monde s’effondre suite aux révélations de Miss Minutes et de Celui qui reste, Renslayer se lance dans une mission pour trouver le « libre arbitre ».

Ses derniers instants lors de la finale laissent la porte grande ouverte à bien plus d’aventures, alors que le personnage de Gugu Mbatha-Raw explore le multivers avant d’être ramené dans les méfaits dans lesquels Loki s’est mis cette fois-ci. Gugu Mbatha-Raw est aussi excité que quiconque de ramener Ravonna Renslayer pour plus. « Eh bien, j’adore Renslayer. Je suis tellement excitée de l’explorer davantage et je suis tellement heureuse que les gens attendent vraiment avec impatience la prochaine saison », a déclaré l’actrice.

La saison 2 de Loki commencera sa production à l’été 2022





Studios Marvel

Tournage de la deuxième saison de Loki doit maintenant commencer plus tard cette année, avec des rapports indiquant que la production devrait commencer en juin. Le tournage aura lieu aux Pinewood Studios en Angleterre. Peu d’autres détails ont été révélés jusqu’à présent, bien que ces mêmes rapports contiennent un bref aperçu de ce que le retour de Loki impliquera en disant, « le méchant mercuriel alors qu’il poursuit son travail en tant que dieu du mal, l’action se déroule dans le multivers Marvel. »

La première saison de Loki voit Tom Hiddleston reprendre le rôle principal et reprend avec une version alternative du personnage préféré des fans. Vu pour la dernière fois en train de voler le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers : Fin de partie, cette version variante de Loki est apportée à la mystérieuse Time Variance Authority (TVA), une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki le choix: faire face à l’effacement de l’existence en raison d’une « variante temporelle » ou aider à fixer la chronologie et à arrêter une menace plus grande.

Loki La saison 2 devrait reprendre au moment où la première saison s’est terminée. Avec le multivers maintenant déchaîné, Loki est resté bloqué dans un univers dans lequel personne ne se souvient de qui il est, et avec Kang le Conquérant de Jonathan Majors maintenant, eh bien, conquérant, il y aura beaucoup à faire pour le Dieu de la malice.

Grâce à la confirmation de Gugu Mbatha-Raw, nous pouvons maintenant nous attendre à de nombreux visages familiers de Loki La saison 1 revient pour la saison 2, avec Owen Wilson, Wunmi Mosaku et Sophia Di Martino. La première saison de Loki est disponible dès maintenant sur Disney+.





La saison 2 de Loki est en cours de planification avec le retour du scénariste en chef Michael Waldron L’écrivain Michael Waldron devrait revenir pour la saison 2 de Loki de Marvel, ce qui pourrait surprendre.

