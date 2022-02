La saison 2 de Loki sera dirigée par les réalisateurs de Moon Knight

Les réalisateurs de la série « Chevalier de la Lune »qui sortira bientôt en Disney+, Justin Benson Oui Aaron Moorehead sera chargé de donner la direction à la saison 2 de « Loki ». Tous deux seront chargés de réaliser la plupart des épisodes de « Loki » dans sa deuxième saison. Le duo réalise actuellement une partie des épisodes de la saison 1 de « Chevalier de la Lune ». Ce renouvellement de la série aura Michel Waldron en tant que showrunner et producteur exécutif, tandis que Eric Martin sera en charge de l’écriture du scénario.

Benson et Moorhead sont connus pour leur travail sur d’autres séries hors du monde de Marvel Cinematic Universe, telles que des épisodes de »La zone de crépuscule » et la série d’horreur Netflix, »Fichier 81 ». saison 2 de « Loki »espère commencer à enregistrer bientôt et continuera l’histoire du Dieu des Mensonges, qui sera à nouveau joué par Tom Hiddlestonqui fera l’impossible pour arrêter une de ses variantes nommée Sylvie, jouée par Sophia Di Martino.

Gugu Mbatha Rawqui jouait Ravonna Renslayer, reviendra pour la saison 2 de « Loki ». Mbatha-Raw a déclaré que les fans peuvent s’attendre à une grande implication de Renslayer dans ces nouveaux chapitres, emmenant son personnage dans « des endroits plus profonds et plus sombres ».

D’un autre côté « Chevalier de la Lune »créé par Jérémy Slaterest une histoire mettant en vedette oscar isaac fait ses débuts au MCU en tant que Marc Spector / Moon Knight, un ancien mercenaire atteint d’un trouble dissociatif de l’identité. Une grande partie de l’intrigue est toujours gardée secrète, mais le synopsis de l’intrigue de la série indique que Spector sera aspiré dans un mystère impliquant les dieux égyptiens. Il affrontera également le leader de la secte Arthur Harrow, incarné par Ethan Hawke. Murray Abraham Il jouera Khonshu, le dieu égyptien de la lune qui sauve la vie de Spector et lui donne ses pouvoirs.