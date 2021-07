La saison 2 de Loki perd la réalisatrice de la série Kate Herron

Triste mais vrai, Kate Herron a quitté le bâtiment. Loki sera de retour pour une deuxième saison sur Disney+, mais pas avec le même réalisateur aux commandes. La série Marvel acclamée, qui met en vedette Tom Hiddleston reprenant son rôle préféré des fans en tant que dieu de la malice, a été officiellement renouvelée pour une deuxième saison peu de temps après la fin de la première saison. Alors que Hiddleston sera de retour en tant que Loki, il y aura un grand remaniement créatif dans les coulisses.

Les six épisodes de Loki la saison 1 a été réalisée par Kate Herron, qui a également été productrice exécutive. Lorsqu’il a été annoncé que Loki avait été renouvelé, de nombreux fans s’attendaient probablement à ce que Herron revienne. Il s’avère que ce ne sera pas le cas, car Herron a déclaré à Deadline que son travail est maintenant terminé avec la série. Comme l’explique Herron, elle a simplement le sentiment qu’elle a donné tout ce qu’elle peut de façon créative pour Loki, et elle a depuis aligné son emploi du temps avec d’autres projets sur lesquels se concentrer.

« Je ne reviens pas. J’ai toujours prévu d’être juste pour ça et pour être honnête, la saison 2 n’était pas dans le – c’est quelque chose qui vient de sortir et je suis tellement excité. Je suis vraiment heureux de le regarder en tant que fan la saison prochaine, mais je pense juste que je suis fier de ce que nous avons fait ici et j’ai tout donné. Je travaille sur d’autres choses qui ne sont pas encore annoncées. «

Même s’il vaut vraiment la peine de garder un œil sur les prochains projets de Herron, les fans de Marvel ne devraient pas s’attendre à ce que Loki réalisateur de prendre un autre film ou série télévisée dans le MCU de sitôt. D’après l’interview de Deadline, la réalisatrice dit qu’elle est occupée par des projets personnels en ce moment, même si elle laisse la porte ouverte pour retourner aux studios Marvel à un moment donné. Ce ne sera tout simplement pas avec Loki.

« Non [I’m not doing another Marvel movie], je suis juste concentré sur mes propres trucs en ce moment. J’adore Marvel et j’adorerais retravailler avec eux, mais ma sortie avec Loki est ce que j’ai fait avec eux. »

Herron a peut-être vu Loki‘s première saison comme un tremplin vers le prochain chapitre de sa carrière, mais la star de la série Tom Hiddleston ne va nulle part. Apparaissant pour la première fois en tant que Loki dans l’original Thor en 2011, Hiddleston a passé la dernière décennie dans le rôle préféré des fans. Sur LokiRenouvellement de la saison 2, l’acteur a déclaré qu’il serait prêt à jouer le personnage pour le reste de sa vie, ou du moins aussi longtemps que les fans de Marvel continueraient à aimer le voir dans le rôle.

Loki a été créé pour Disney + et Marvel Studios par Michael Waldron, qui a été scénariste en chef. Avec Hiddleston, la série met également en vedette Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Tara Strong, Sophia Di Martino, Sasha Lane, Richard E. Grant, Jonathan Majors et Owen Wilson. La finale acclamée de la saison aide à mettre en place les événements de Docteur Strange dans le multivers de la folie, et il est dit que Hiddleston apparaîtra dans le film.

La première saison de Loki est désormais diffusé en intégralité sur Disney+. On ne sait pas encore quand la saison 2 de Loki devrait arriver. Cette nouvelle nous vient de Deadline.

Sujets : Loki, Disney Plus, Streaming