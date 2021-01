La saison 2 de Loki est en cours de planification avec le retour du scénariste Michael Waldron

Il semble que Loki ne sera pas une série unique sur Disney + après tout. Tom Hiddleston reprend son rôle de frère de Thor dans la prochaine émission, qui fera ses débuts sur le service de streaming plus tard cette année. Alors que l’on s’attendait largement à ce qu’il s’agisse d’une série limitée, étant donné la quantité apparemment limitée de terrain à couvrir, la saison 2 serait en cours de préparation. De plus, l’écrivain en chef Michael Waldron devrait revenir, si une deuxième saison obtenait le feu vert officiel de Disney et Marvel Studios.

Il a été récemment rapporté que Michael Waldron a été sollicité pour écrire un Guerres des étoiles film pour le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige, qui produit et développe le projet pour Lucasfilm. Waldron a également signé un accord plus important avec Disney qui le verra travailler avec le studio. Dans l’un des rapports faisant l’annonce, il a été dit, « l’accord devrait également ramener Waldron dans une certaine mesure pour la saison 2 de Loki. » Cela implique fortement que Disney et Marvel prévoient une deuxième saison de la série à un certain niveau.

La dernière fois que nous avons vu Loki, c’était pendant la partie « Time Heist » de Avengers: Fin de partie. Il s’est enfui avec le Tesseract pendant que les héros essayaient de le voler pendant la bataille de New York, comme on le voit dans Les Vengeurs. Loki a explosé dans un lieu inconnu et à une heure inconnue avec le cube. La série explorera ce qui s’est passé après son départ avec la pierre d’infini. Comme nous l’avons vu dans la bande-annonce publiée lors de la présentation de la journée des investisseurs de Disney, ce sera une aventure folle à travers l’espace et le temps. Mais, il est important de noter que Loki, chronologiquement parlant, a rencontré son destin ultime aux mains de Thanos en Guerre d’infini. Il meurt. Il n’y a pas moyen de contourner cela.

Quoi qu’il en soit, il semble qu’il y ait au moins deux saisons à explorer à voir avec Tom Hiddleston avant de devoir affronter sa mort. Il convient également de noter qu’une liste de Production Weekly laissait entendre que la saison 2 était en préparation. Le casting comprend également Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. Kater Herron dirige la série, avec Michael Waldron à bord en tant que scénariste en chef. Waldron, en outre, a écrit le prochain Docteur Strange dans le multivers de la folie.

Marvel a plusieurs émissions à venir sur Disney + au cours des deux prochaines années. Cela comprend également WandaVision, qui lance officiellement la phase 4 du MCU la semaine prochaine, ainsi que Le faucon et le soldat de l’hiver, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk et Chevalier de la lune. De plus, la série animée Et qu’est-ce qui se passerait si? fera ses débuts cet été. Sans surprise, Disney s’appuie fortement sur l’une de ses plus grandes marques pour attirer les abonnés à Disney +. Loki la saison 1 fait ses débuts en mai. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant car de plus amples détails sur la saison 2 seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via Deadline.

Sujets: Loki, Disney Plus, Streaming