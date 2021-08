La saison 2 de Loki est en cours de développement, la chasse au réalisateur est imminente

Avec les événements dramatiques de la Loki finale encore gravée dans nos mémoires, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a maintenant fourni une mise à jour sur la deuxième série très attendue de l’émission Disney +. En parlant avec Collider, le patron de Marvel a révélé que la saison 2 est actuellement en développement, avec la recherche d’un nouveau réalisateur imminente.

« C’est en cours. Nous le développons au moment où nous parlons. L’espoir est qu’une grande partie de la même équipe revienne. Kate va vers des choses plus grandes et meilleures, donc la recherche du réalisateur commencera sous peu. »

La première série de Loki a été réalisé par Kate Herron, qui ne reviendra malheureusement pas pour diriger les aventures continues du dieu de la malice. Ainsi, un nouveau réalisateur doit être trouvé qui peut réaliser la même caractérisation intime dans une histoire très épique, résultant en le même résultat acclamé par la critique. Certainement pas un exploit facile.

La brève mise à jour de Kevin Feige est cependant prometteuse, Marvel souhaitant clairement obtenir Loki saison 2 barattage plus tôt que tard. Quelque chose que les fans de la première série seront heureux d’entendre après la conclusion à couper le souffle.

Loki reprend avec une version alternative du personnage après avoir volé le Tesseract lors des événements de 2019 Avengers : Fin de partie. Cette version variante de Loki est apportée à la mystérieuse Time Variance Authority (TVA), une organisation bureaucratique qui existe en dehors du temps et de l’espace et surveille la chronologie. Ils donnent à Loki un choix : faire face à l’effacement de l’existence en raison d’être une « variante temporelle », ou aider à fixer la chronologie et arrêter une menace plus importante. Loki se retrouve piégé dans son propre thriller policier, voyageant dans le temps.

Non content d’être simplement le personnage le plus populaire de tout l’univers cinématographique Marvel, Loki a ressenti le besoin de provoquer toutes sortes de manigances lors de sa première sortie en solo, entraînant des événements qui changeront le visage de la franchise à l’avenir. SPOILERS suivre. Après avoir réalisé peut-être la chose la plus semblable à Loki de tous les temps, tombant amoureux d’une variante féminine de lui-même nommée Sylvie, le couple maudit est amené devant Celui qui reste, qui leur explique sa bataille pour garder le multivers sous contrôle. Alimentée par la vengeance, Sylvie tue Celui qui reste malgré les supplications de Loki, déclenchant un multivers de chronologies alternatives qui joueront un rôle majeur dans le MCU, ainsi que la deuxième saison de Loki.

On ne sait pas combien de séries de Loki sont en cours de planification, mais étant donné que la première saison était initialement destinée à être unique, les possibilités sont presque infinies, en particulier avec la star Tom Hiddleston qui a récemment déclaré qu’il jouerait volontiers le personnage pour le reste de sa vie.

« Si on me demandait de jouer Loki pour le reste de ma vie, le ferais-je ? Oui, absolument », a déclaré l’acteur. « Je suis tellement chanceux d’avoir pu jouer Loki pendant si longtemps. Et vous savez, j’ai l’impression que c’est un personnage tellement intéressant qui existe dans la conscience humaine depuis si longtemps. Il a tellement d’aspects différents, tellement différents des caractéristiques complexes, que j’ai l’impression qu’à chaque fois que je le joue, je découvre quelque chose de nouveau, ou nous pouvons le faire évoluer, ou l’emmener dans une voie que nous n’avons jamais empruntée auparavant. »

La première saison de Loki est disponible dès maintenant sur Disney+. Cela nous vient de Collider.

Sujets : Loki