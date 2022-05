La saison 2 de Loki commencera le tournage en juin de cette année.

C’est confirmé. La nouvelle saison de la série »Loki » débutera sa production le 6 juin à Londres sous la direction de Justin Benson Oui Aaron Moorehead. La série a été diffusée du 9 juin au 14 juillet de l’année dernière et mettait en vedette Tom Hiddleston en tant que personnage Marvel préféré des fans, le Dieu des mensonges.

Hiddleston reprendra son rôle dans la deuxième saison, avec l’agent Mobius M. Mobius de Owen Wilson et Ravonna Renslayer de Gugu Mbatha Raw. Le synopsis de l’émission se lit comme suit : « Loki, un escroc et un métamorphe, apparaît tout au long de l’histoire humaine comme une influence improbable sur les événements historiques. »

Situé après les événements de »Avengers : Fin de partie », la première saison de » Loki » a introduit la Time Variation Authority et a mis le frère du dieu du tonnerre en mission à travers l’espace et le temps. En cours de route, il rencontre d’autres variantes de Loki alors qu’il tente de corriger les infractions commises dans la chronologie sacrée. La série a été applaudie pour ses superbes visuels, son ton irrévérencieux et la performance exceptionnelle de Hiddleston.

La première saison a été réalisée par kate heron, qui a décidé de ne pas poursuivre la direction de cette deuxième saison. Elle a déclaré dans des interviews qu’elle avait dirigé la série comme s’il s’agissait d’un très long film, ce qui l’a épuisée au fur et à mesure que la direction progressait:

« J’ai toujours eu l’intention de ne faire que ces six chapitres. Et c’était un tel compliment et un tel plaisir que, alors que nous avançons beaucoup plus dans la production, merveille Oui Disney Ils ont dit, ‘Oh, c’est génial, et nous voulons passer à autre chose.’ J’ai donc l’impression que ma part est faite, mais je suis vraiment excité de voir où ça va ensuite. »

Benson et Moorhead, les nouveaux réalisateurs de cette nouvelle saison, ont déjà prouvé qu’ils avaient une grande capacité au sein de l’univers cinématographique Marvel, le duo travaillant récemment sur les épisodes de »Chevalier de la lune », avec Oscar Isaac.

Hiddleston est apparu à l’origine comme le personnage de Loki dans le premier film « Thor » en 2011. Il a repris le rôle dans « Avengers », « Thor : The Dark World », « Thor : Ragnarok », « ‘Avengers : Infinity War’, ‘Avengers : Endgame » et la série animée Disney+ « What If…? » » Loki » était la troisième série Disney + en direct se déroulant dans le MCU, après » WandaVision » et » The Falcon and the Winter Soldier ».