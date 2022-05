La saison 2 de Loki commence la production le mois prochain

in

La série Lokidont la première a eu lieu l’an dernier à Disney+a été l’un des événements les plus importants de la Univers cinématographique Marvel. Parce que? Suite aux événements de Avengers : Fin de partieLoki vole le Tesseract et s’échappe vers une autre chronologie pour être capturé par la TVA. Il entame alors un chemin qui le croise avec sa variante féminine, Sylvie, la personne chargée de créer le multivers en assassinant Celui qui restela version de Kang qui protégeait la chronologie sacrée.

Tout cela s’est passé dans la première saison de l’émission God of Deception, qui est le seul des programmes d’action en direct de merveille qui a confirmé sa deuxième saison. Il vaut la peine de préciser que Et qu’est-ce qui se passerait si…?la série animée qui montre différents aspects du multivers, reviendra pour une deuxième fournée d’épisodes pleins de surprises comme la première fois.

Ils commencent à enregistrer Loki 2

Maintenant la confirmation arrive Liste de production que la deuxième saison de Lokiqui sortira également en Disney+, entrera en production le 6 juin en Angleterre, plus précisément à Londres. Le créateur de l’émission, Michael Waldron, revient en tant que producteur exécutif, et les livres seront dirigés par Eric Martin, qui a écrit le scénario du quatrième épisode du premier lot d’épisodes et co-écrit l’entrée finale.

Qui prendra la relève ? Loki? Ce sera un duo de cinéastes composé de Jason Benson et Aaron Moorhead, qui a récemment travaillé sur deux épisodes de la série à succès Chevalier de la lune, également du MCU. Ils remplacent Kate Herron, responsable de la réalisation des 6 épisodes originaux de God of Deception, qui poursuivra le projet en tant que productrice exécutive.

Tom Hiddleston a récemment fait remarquer que la saison 2 de Loki sera encore « plus chaotique » que son prédécesseur tandis que le personnage poursuit son voyage en quête de rédemption. Nous reverrons sûrement Sophia D. Martino en Sylvie, Owen Wilson en Mobius et Gugu Mbatha-Raw en Ravonna Renslayer. Y aura-t-il une chance pour Kang The Conqueror d’apparaître dans la série ? Inconnue! La deuxième saison de Loki Il n’a pas de date de sortie.

