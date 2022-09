La saison 2 de la série ‘Andor’ sera le dernier projet Star Wars de Diego Luna

L’acteur diego lune a confirmé que la série « Andor » sera sa dernière aventure dans l’univers Star Wars. Dans une interview, le protagoniste de »Rogue One: Une histoire de Star Wars », a confirmé qu’une fois la production de la saison 2 de »Andor » terminée, il ne participera plus à la galaxie lointaine, très lointaine.

« Pour moi, ça y est. C’est un beau voyage maintenant que j’ai 24 épisodes, 24 films plus courts, pour raconter l’histoire d’où vient Cassian et comment il est devenu l’homme que nous avons rencontré dans Rogue One », a expliqué Luna. L’acteur a précisé que c’est ainsi qu’il préfère aborder ses projets et a souligné que les amener à un objectif lui donne un sentiment de stabilité.

Vous pourriez également être intéressé par : Blade Runner 2099 : la production de la nouvelle série Prime Video commence

« Cela a un début et une fin. Donc je peux le comprendre et je peux apprécier le voyage et une sorte d’image de l’objectif que nous avons. Je pense que c’est nécessaire, sinon vous travaillez toujours pour aller ailleurs. Ce n’est pas comme moi », a poursuivi Luna.

» Andor » sera une série Disney + qui expliquera l’histoire d’origine du rebelle Cassian Andor, racontant les événements avant de faire son sacrifice héroïque pour capturer et transmettre les plans de l’Étoile de la Mort à l’Empire. La série se concentrera sur un coin plus sombre et plus sombre de l’univers de science-fiction de Lucasfilm, mettant l’accent sur les luttes des gens ordinaires sous le règne d’une force militaire oppressive.

Vous pourriez aussi être intéressé par : Monster : l’histoire de Jeffrey Dahmer, série avec Evan Peters : de quoi s’agit-il et date de sortie







« Ce que je dirais, c’est que ‘Andor’ est la guerre des étoiles la plus ancrée que vous puissiez obtenir », a révélé Luna. « Il s’agit des gens. Il n’y a pas de Jedi dans les parages, et ce sont des temps très sombres dans la galaxie. » Le showrunner Tony Gilroy a expliqué que ses intentions étaient de rendre la série aussi authentique que possible.

« Chaque jour, notre aspiration dans chaque département, dans chaque costume, chaque arme et chaque patte est de savoir comment y arriver. C’est le principal manifeste de notre émission : faites en sorte que cela se produise », a déclaré Gilroy. Les trois premiers épisodes de »Andor » sont maintenant disponibles sur Disney+en créant un nouveau tous les jeudis.