La saison 2 de Knockout City nous emmène au cinéma avec une nouvelle carte, une nouvelle balle et plus

Knockout City fait vibrer la saison 1 depuis son lancement, et au cours de cette période, elle a parcouru plusieurs nouvelles listes de lecture, introduit des événements à durée limitée et bien sûr ajouté un tas de produits cosmétiques à obtenir. Maintenant, cependant, il est temps pour la saison 2, et tout est axé sur les films.

Nommée Fight at the Movies, la saison 2 démarre le 27 juillet. Sa grande nouveauté est une nouvelle carte appelée Hollywood Drive-In, présentée dans la bande-annonce ci-dessus. C’est une arène qui change en temps réel, introduisant diverses étapes sur le thème du film dans lesquelles lancer ces ballons chasseurs. En parlant de balles, une nouvelle balle spéciale arrive également avec la saison 2 – la balle Soda. Lorsqu’elle atteint votre cible, cette arme fera exploser Boba Cola sur l’écran de votre adversaire, ce qui la rendra plus difficile à voir.

Il y aura également beaucoup de nouveaux équipements sur le thème du film à débloquer, des contrats à conclure et de nombreuses listes de lecture à participer. Encore une fois, cela débutera dans quelques jours le 27 juillet. Vous partez en voyage à Knockout City pour la saison 2 ? Glissez dans la section des commentaires ci-dessous.