La saison 2 de  »Invincible » est toujours en préparation

Bonne nouvelle pour tous les fans de la série animée de Première vidéo »Invincible », car le créateur de la série Simon Racioppaa expliqué que, bien que la pandémie bouscule les plans et ralentisse la production de la saison 2, l’équipe d’animation travaille pour que ces nouveaux épisodes soient terminés au plus vite.

La populaire série basée sur le roman graphique de Robert Kirkman du même nom, était renouvelée pour ses saisons 2 et 3 en avril 2021, mais avec cette nouvelle déclaration, il semble que nous ne verrons rien de « Invincible » jusqu’à la fin de 2022 et même jusqu’en 2023.

« Nous y travaillons dur. La seule chose que je dirais aux gens, c’est que nous y travaillons depuis plus longtemps qu’ils ne le pensent. Beaucoup de gens supposent que nous venons de commencer, et ce n’est pas vrai. Tout le monde travaille très dur sur la série, je pense qu’ils seront très contents du résultat », a expliqué Racioppa.

Récemment, le showrunner a terminé le travail sur la série d’anthologies animées »The Boys Presents: Diabolique »un spin-off de son autre propriété de bandes dessinées pour adultes » The Boys » pour amazone.

« The Boys Presents: Diabolical » présente une grande partie de la même action animée de super-héros super grossière, équilibrant l’humour et l’horreur dans une égale mesure, tout comme « Invincible ». Le spin-off a plusieurs styles d’animation qui rendent la série plus dynamique et pleine de vie.

« Invincible » a fait ses débuts sur Prime Video en 2021 et a reçu beaucoup d’amour de la part des critiques et des fans pour sa vision des bandes dessinées. Steven Yeun, JK Simmons et Marc Hamil ils dirigent un casting de voix all-star qui a contribué à propulser ce spectacle sous les projecteurs.