La saison 2 de For All Humanity a déjà une date de sortie sur Apple TV Plus

Le drame spatial de Ronald D.Moore passera à 1983

Apple TV Plus fait quelque chose dès le début en tant que plate-forme pour diffusion que le public a loué: renouveler toutes ses séries originales pour une deuxième saison pour montrer au public qu’ils ont un fort intérêt à créer leur propre contenu original. Pour toute l’humanité était l’une des fictions récompensées par la continuité, et nous savons déjà quand arriveront les 10 nouveaux épisodes à ce service qui n’a fait que décoller.

Être le 19 février prochain, lorsque Apple TV Plus lance le premier chapitre; par la suite, chaque épisode Il sera lancé sur une base hebdomadaire, une méthode de distribution qui incite les utilisateurs à rester collés au diffusion, n’abandonnez plus votre quota pour dévorer une série spécifique en un jour ou deux. Ce sera ce jour-là où nous commencerons à rencontrer les nouveaux personnages, joués par des acteurs et actrices du calibre de Cynthy Wu, Coral Peña et Casey W. Johnson.

Synopsis de For All Mankind Saison 2

L’histoire prend un saut dans le temps jusqu’en 1983, date à laquelle La guerre entre les États-Unis et l’Union soviétique pour prendre le contrôle des ressources de la Lune fait plus que jamais rage. L’arrivée de Ronald Reagan à la présidence, en revanche, pourrait compromettre les progrès réalisés jusqu’à présent dans ce domaine.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂