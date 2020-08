La saison 2 de ‘Fall Guys’ entre au Moyen Âge en octobre

La saison 2 de ‘Fall Guys’ apporte des chevaliers et des dragons, de nouveaux cours sur le thème médiéval et bien plus encore au … [+] jeu de bataille royale très populaire. Crédits: Mediatonic

Dans une présentation plutôt terne de la Gamescom “ Opening Light Live ” (qui s’est déroulée à deux heures épuisantes) Les gars de l’automne a réussi à toujours ravir avec un aperçu de sa deuxième saison à venir.

Les gars de l’automne est à la fois délicieux et frustrant, mais le simple fait de regarder une bande-annonce d’autres personnes jouant est principalement le premier. Et la saison 2, qui se mélange et se déroule sur PC et PS4 en octobre, est magnifique.

La saison est sur le thème médiéval, alors attendez-vous à des chevaliers et des vikings, des dragons et des sorcières, et de nouveaux parcours avec des ponts-levis, des haches pivotantes et plus encore. Découvrez la bande-annonce d’aperçu ci-dessous:

La soirée d’ouverture de GamesCom en direct n’était pas tout à fait un échec, même si elle n’a pas fait grand-chose pour aiguiser l’appétit pour les systèmes de nouvelle génération. Autres faits saillants inclus Petits cauchemars 2, les Destin 2 bande-annonce montrant les nouveaux pouvoirs des ténèbres et le simple fait que ce n’est pas une convention politique!

Les gars de l’automne La saison 2 débute le 6 octobre, vous avez donc encore beaucoup de temps pour terminer le Battle Pass de la première saison. D’un autre côté, si vous êtes sur PS4 et que vous n’avez toujours pas téléchargé le jeu, il ne vous reste que quelques jours pour le récupérer gratuitement.

