La saison 2 de Chucky aura un grand rôle pour l’armée de Chuckys

Pour de nombreux fans d’une certaine poupée possédée, le retour de Chucky dans sa propre série télévisée a été un renouveau très apprécié pour le personnage qui a fait ses débuts au cinéma dans les années 1988. Un jeu d’enfant et semblait avoir tiré sa révérence, sous sa forme originale, en 2017 Culte de Chucky après un total de sept films, la franchise étant redémarrée deux ans plus tard.

Cependant, le créateur Don Mancini avait d’autres idées, et un an avant la sortie du redémarrage, il était déjà question d’une série télévisée en cours de développement pour continuer la franchise Chucky avec bon nombre de ses stars originales. Cependant, comme bon nombre de ces émissions «en développement» ne sont jamais diffusées sur les écrans, ce n’est que lorsque l’émission a été allumée en vert l’année suivante que les fans ont commencé à s’enthousiasmer pour le retour de Brad Dourif en tant que poupée démoniaque.

Dans la finale de la première saison, on nous a donné la perspective intimidante qu’une armée entière de poupées Chucky se déchaîne dans le pays, l’âme de Charles Lee Ray possédant chacune d’entre elles. Selon Mancini, les nouvelles poupées Army of Chucky seront certainement une caractéristique de la deuxième saison, qui a été renouvelée il y a quelques semaines et arrivera vers la fin de 2022. S’adressant à Bloody Disgusting, Mancini a expliqué :

« Une fois que vous entrez dans votre quatrième décennie dans une franchise, elle essaie d’aller de l’avant dans un territoire invisible et inexploré. Et l’idée de plusieurs poupées Chucky m’a toujours plu. D’abord, bien sûr, juste en tant que visuel, c’est irrésistible, mais ensuite conceptuellement, il y a tellement de choses que vous pouvez faire avec. Je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas gâcher le plaisir à venir dans la saison deux, mais dans la mesure où cela a eu un impact sur ce que nous avons déjà fait dans la saison un Oui, il était important qu’ils n’aient pas l’esprit de ruche parce que je pense que c’est plus intéressant de faire ça et, encore une fois, d’allumer Brad sur des variations subtiles du personnage de Chucky. Sur beaucoup de fronts, c’est quelque chose que nous faisions beaucoup de dans cette saison de Chucky, qui dissèque le personnage de Chucky et le personnage de Charles Lee Ray »

Tandis que le Culte de Chucky créé des looks distincts pour les multiples versions de Chucky, mais le Chucky Les séries télévisées ont fait de Chucky Army un groupe différencié par leurs personnalités légèrement différentes, qui devraient être développées au cours de la saison à venir.

« Nous sommes ravis de commencer à tirer les ficelles d’une deuxième saison de chaos de marionnettes avec Chucky, » Mancini a déclaré au moment du renouvellement de la série. » Un grand merci à nos partenaires aux États-Unis, Syfy et UCP pour leur soutien et leurs conseils incroyables en amenant Chucky sur le petit écran, plus grand que jamais. Et aux fans, Chucky envoie ses remerciements toujours éternels et un message: « Ce n’est pas fini, pas de loin. Tu ferais mieux de faire attention à tes arrières en 2022 !' »

Pour les fans, le renouvellement de la série alors que tant d’autres ont échoué est une excellente nouvelle et nous attendons avec impatience la suite Chucky chaos l’année prochaine.





