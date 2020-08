La saison 2 d’Amazon ‘The Boys’ est encore meilleure que la saison 1

Alors qu’une énorme quantité d’émissions a été retardée en raison de la pandémie, certaines d’entre elles ont réussi à terminer de nouvelles saisons avant que tous les arrêts ne se produisent, ce qui, heureusement, comprend la saison 2 de The Boys, qui doit débuter le 4 septembre, un peu plus d’une semaine après maintenant.

Amazon semble avoir trouvé son premier véritable mégahit avec The Boys, la série de super-héros non-Marvel, non-DC notée R (basée sur une bande dessinée Dynamite) qui imagine un type dément de Justice League, et la saison 1 a été un grand succès pour les fans et les critiques.

Eh bien, Amazon était suffisamment confiant pour avoir un embargo très précoce pour la saison 2, et jusqu’à présent, il est en cours de révision encore mieux que la saison 1.

La saison 1 de The Boys avait un 89% sur Rotten Tomatoes avec un score d’audience de 93%. Jusqu’à présent (bien qu’avec 20 critiques contre 99 pour la saison 1), La saison 2 des garçons est passée à 95%, avec une seule critique de biais négative à ce jour.

L’émission est félicitée pour aller au-delà de la violence et du sexe gratuits (bien qu’elle en ait toujours) et d’être en fait à propos quelque chose cette saison, alors que le spectacle plonge dans certains thèmes du monde réel. Voici quelques extraits de critiques:

Awards Watch: “The Boys trouve enfin son élan et va encore plus loin dans des problèmes plus réels tels que le nationalisme blanc, le racisme systémique et la xénophobie.”

ComicBook: «Kripke a dit un jour que The Boys saison 2 ne voulait pas aller plus grand, mais plus profond, et à cet égard, c’est un magnifique succès. La valeur de l’action et du choc est là, mais ce sont les vraies personnes qui vous laisseront ressentir toutes les émotions sous le soleil.

Et quelques éloges pour Homelander d’Antony Starr, comme toujours:

Empire: “À juste titre, Starr reste la, euh, la star de la série, l’incarnation même de son concept de comédie de trou noir-noir: avec une grande puissance vient un mépris total pour toute forme de responsabilité, de responsabilité ou de moralité.”

La seule critique négative tente de tempérer tout l’enthousiasme pour la série, mais même elle la qualifie de «très divertissante».

Observateur: «Très divertissant mais extrêmement imparfait, The Boys se considère comme le mauvais garçon des histoires de super-héros. Dans une certaine mesure, c’est le cas. Mais n’agissons pas comme si c’était le mash-up tant attendu de Shakespeare et Stan Lee.

Amazon a rapidement réalisé ce qu’ils avaient avec The Boys, car la saison 2 n’obtient pas seulement un talk-show après-air comme The Walking Dead, mais la saison 3 a déjà été éclairée avant la sortie de la saison 2 et ajoute des acteurs comme Jensen Ackles pour l’année prochaine.

The Boys font également quelque chose de différent cette fois-ci. Plutôt que de tout laisser tomber en une seule frénésie, il diffuse ses trois premiers épisodes le 4 septembre, puis les cinq suivants seront publiés chaque semaine après cela. Vraisemblablement pour maintenir la conversation pendant au moins un mois et demi, de sorte que la série la plus prestigieuse d’Amazon ne disparaisse pas si rapidement de la conversation, comme cela a tendance à se produire avec les séries binged. Netflix peut s’en tirer avec autant d’émissions, mais Amazon veut savourer un peu son offre la plus populaire. Je pense que ces critiques ci-dessus ont été conçues sur la base des trois premiers épisodes qui ont fait sortir les agents de contrôle.

Quoi qu’il en soit, je ne peux pas attendre ces trois-là, et vraiment, le reste de la saison. Il ne reste plus qu’une semaine environ.

