La saison 18 de Grey’s Anatomy a désormais une date de sortie !

L’annonce que tous les fans de Grey’s Anatomy attendaient est arrivée ! Par une déclaration ABC a confirmé la date de première de la saison 18. Le 17e épisode s’est terminé début juin de cette année, après que son renouvellement a été signalé et a apporté la tranquillité d’esprit aux téléspectateurs en évitant les rumeurs d’une fin définitive. A voir quand il commencera à être diffusé !

La production aura une nouvelle chance de faire face à la pandémie de Coronavirus, car au cours de 2020, ils ont eu divers problèmes en raison de la crise sanitaire, au-delà de l’inclure dans la fiction pour montrer le travail des médecins à l’écran. Les 16 saisons précédentes avaient une moyenne de 24 épisodes et la dix-septième n’avait que 17 épisodes..

Au-delà de ce qui s’est passé derrière les caméras, la chaîne ABC a réalisé la nouvelle fournée d’épisodes qui a une nouvelle fois captivé son public. Nous avons eu de grands moments cette année avec COVID-19 comme protagoniste principal car il était responsable de l’état de santé délicat de Meredith, il y a eu des décès de personnages bien-aimés et des retours emblématiques tels que Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

La possibilité d’un renouvellement n’était claire ni pour les fans ni pour les producteurs eux-mêmes, car de nombreuses stars mettaient fin à leurs contrats. Ellen Pompeo avait déclaré qu’il n’y avait pas eu de décision, mais dans la première semaine de mai, ils ont annoncé la livraison 18, après avoir obtenu de bons chiffres d’audience.







+ Quand sort la saison 18 de Grey’s Anatomy ?

La grande nouvelle est arrivée grâce au média américain Date limite ce jeudi, où ils ont confirmé que La saison 18 de Grey’s Anatomy sera diffusée le jeudi 30 septembre sur ABC, le réseau de télévision américain. C’est une date bien plus tôt qu’on ne l’imaginait et on s’attend à ce qu’ils atteignent les 24 épisodes qu’ils se sont habitués à avoir depuis le début de sa diffusion en 2005.