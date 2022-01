La saison 18 de Grey’s Anatomy a déjà une date de sortie en Amérique latine

abc

C’est confirmé depuis quand les fans du drame médical pourront profiter de son opus 18. Découvrez quand et comment vous devrez aller voir les épisodes !

© ABCLa saison 18 de Grey’s Anatomy a déjà une date de sortie en Amérique latine.

Au cours des dernières décennies, nous trouvons plusieurs séries qui ont gagné la reconnaissance du public, mais il y en a une qui semble infinie et ses fans ne pensent pas que la fin viendra à un moment donné. L’anatomie de Grey Il est actuellement en pleine diffusion de sa 18e saison aux États-Unis, mais en raison des nouvelles variantes du Coronavirus il a été décidé de le mettre en pause un moment. La bonne nouvelle est que votre public en Amérique latine commencera à apprécier ces premiers épisodes et le fera très bientôt. Sachez quand ce sera et où vous pourrez les voir !

La livraison numéro 17 a été l’une des plus émouvantes lors de l’intégration de COVID-19 dans la fiction et la contagion de Gris Meredith, joué une nouvelle fois par Ellen Pompeo, qui l’a laissée au seuil de la mort, mais avec des rêves qui ont mobilisé les fans. Dans l’un des premiers nous avons eu le retour de Patrick Dempsey comme le Dr Derek Shepherd, ainsi que ceux de TR Knight, Chyler Leugh, Sarah Drew et Eric Dane. Malheureusement, ils ont tiré Giacomo Gianniotti, Bianca F. Taylor, Jesse Williams et Greg Germann.

Ces nouveaux chapitres ont suscité l’euphorie des fans après la confirmation du retour de Kate Walsh comme son personnage Addison Montgomery, rejoignant le Grey Sloan Memorial Hospital. De plus, ils ont annoncé dans l’avant-première que Kate Burton Elle reviendra en tant que mère de Meredith, Ellis Gray; Le Dr Megan Hunt sera à nouveau incarné par Briget Rega; et il est prévu que Nathan grée a ton tour. Finalement, Pierre Gallagher rejoint le casting en tant qu’Alan Hamilton.

Dans le premier épisode, nous aurons un croisement entre ce programme et Station 19, une autre création de Shonda Rhimes. « Ici abrite le soleil », sera appelé et aura le synopsis suivant : « Les médecins de Grey Sloan traitent un patient qui a rencontré des feux d’artifice illégaux ; Bailey a pour objectif d’embaucher de nouveaux médecins, mais a du mal à trouver des options viables ; Owen et Teddy essaient de franchir une nouvelle étape dans leur engagement. ».

+ Quand et comment regarder la saison 18 de Grey’s Anatomy en Amérique latine ?

« Nous vivons 17 saisons, mais attendre quelques jours de plus semble une éternité. Nous ne pouvons pas gérer l’émotion! », a écrit les réseaux officiels de la chaîne Chaîne Sony Amérique latine d’annoncer que La saison 18 de Grey’s Anatomy sera disponible à partir du mardi 25 janvier 2022. C’est le foyer du drame médical en Amérique latine et reviendra l’année prochaine, car le renouvellement d’une saison 19 a été confirmé.

