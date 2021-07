La saison 17 de Grey’s Anatomy a désormais une date de sortie sur Netflix !

L’attente a été longue, mais cela en valait la peine ! Après des mois d’angoisse, Grey’s Anatomy a déjà une date disponible sur Netflix avec sa saison 17. Les 17 chapitres peuvent être appréciés par les fans, qui a dû jongler pour éviter les spoilers. Vérifiez quand le lancement a lieu, dans quels pays et comment le regarder.

Les nouveaux épisodes ont pris plus de temps que d’habitude en raison de la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire a retardé l’ensemble du projet et la première sur ABC n’a eu lieu que le 2 novembre. La contingence a également affecté les niveaux artistiques car cette saison est la plus courte de ces dernières années.

(Netflix)



Quand sort la saison 17 de Grey’s Anatomy ?

Malgré les problèmes, Le 3 juin pourrait culminer avec les lancements d’une livraison qui s’annonce plus excitante que jamais. Les fans qui suivent l’émission sur Netflix ont dû faire un effort pour ne pas leur raconter l’histoire et ils ont finalement obtenu leur prix : Les nouveaux chapitres sont maintenant disponibles !!







Oui, c’est comme ça que tu lis. A la surprise de beaucoup, Netflix a mis en ligne la saison 17 complète ce 3 juillet et vous pouvez déjà marathon ce samedi. L’annonce a une clarification importante car jusqu’à présent, elle n’est trouvée que disponible aux États-Unis. Cependant, il n’y a pas lieu de s’inquiéter : il existe des moyens légaux de profitez de son contenu en louant une connexion VPN.

La bonne nouvelle ne s’est pas arrêtée là car en mai Grey’s Anatomy a annoncé son renouvellement pour un opus numéro 18. C’est-à-dire que vous pourrez profiter des épisodes sachant qu’il y en aura beaucoup plus, quelque chose que les fans qui ont vu la série sur ABC n’a pas eu car jusqu’à la dernière minute la suite était en doute. Maintenant oui, profitez-en.