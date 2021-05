La saison 17 de Grey’s Anatomy a déjà une date de clôture

La fin arrive! La saison 17 de Grey’s Anatomy se rapproche de plus en plus de sa fermeture définitive sur l’écran ABC. La série a eu beaucoup d’assaisonnements passionnants cette année et maintenant il se prépare à faire une coupure dans l’histoire. Avec l’intrigue plus convaincante que jamais et avec la poursuite du drame médical confirmé, Vérifiez quand voir le dernier épisode et la date à laquelle le versement 18 arrivera.

Traversé par la pandémie de coronavirus, cette année la production de Shondaland a dû raccourcir considérablement son extension. Lorsque la moyenne des 16 saisons précédentes 24 épisodes chacun, dans cette opportunité seulement 17 ont été fabriqués en raison des complications engendrées par la crise sanitaire.







Malgré tout, Grey’s Anatomy a pu clôturer l’une des années les plus choquantes de ces derniers temps en contenant dans son intrigue la maladie à coronavirus, les retours inattendus de personnages décédés, la santé de Meredith, la mort de protagonistes bien-aimés et le retour des étoiles du passé.

Quand l’épisode 17 de Grey’s Anatomy est-il diffusé?

Ce jeudi, le chapitre 16 a appelé « Je suis toujours debout » et a ouvert la voie à la clôture définitive de la tranche actuelle. Le prochain Jeudi 3 juin à 20/21 heure locale sera le lancement du dernier chapitre qui portera le nom de « Quelqu’un m’a sauvé la vie ce soir ». En Amérique latine, on peut le voir chez Sony.

Quand la saison 18 sort-elle sur ABC?

En raison du niveau élevé de vaccination aux États-Unis, heureusement la saison 18 de Grey’s Anatomy n’aura pas les revers de la tranche actuelle. Cependant, on s’attend à ce que le tournage prenne du temps pour revenir et pour voir plus d’épisodes, vous devez attendre un an. Tel que rapporté par Netflix Life, le retour peut avoir lieu en mai ou juin 2022.