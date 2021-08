La saison 11 de Walking Dead comportera-t-elle des alliances de personnages surprenantes?

The Walking Dead Gale Anne Hurd, productrice, dit que la saison 11 sera remplie d’alliances surprenantes. L’histoire post-apocalyptique de longue date de la série se termine avec la saison 11. Même si ses notes ont chuté au cours des dernières saisons, la série reste un programme de premier ordre sur AMC. La popularité de la série a donné lieu à un after-show appelé The Talking Dead Two spin-offs de la série originale.

Craignez les morts-vivants et les morts-vivants: le monde au-delà avec son prochain spin-off Daryl et Carol et sa série d’anthologies.

Contes des morts-vivants. Aussi, un prochain film Walking Dead sur Rick Grimes (Andrew Lincoln).

The Walking Dead ferme, mais AMC n’a pas abandonné cette franchise. La saison 11 de The Walking Dead comprendra 24 épisodes. C’est presque le double du nombre de saisons régulières et sera diffusé pendant deux ans. La dernière saison de The Walking Dead sera diffusée sur AMC le 22 août 2020. Les abonnés AMC+ peuvent accéder aux épisodes une semaine avant. Les survivants seront confrontés à certains de leurs défis les plus difficiles alors qu’ils se lancent dans le dernier chapitre de la série. Cela comprend un nouveau groupe de meurtriers brutaux appelés les Reapers et une communauté massive et mystérieuse appelée The Commonwealth.

Gale Anne Hurd, la productrice de The Walking Dead a parlé à Variety et a fait allusion à la prochaine saison. Elle a révélé qu’il y aurait des alliances inattendues. Hurd a indiqué que le dernier épisode sera spécial pour les fans passionnés par les éléments axés sur les personnages de la série. Lisez la citation complète de Hurd ici :

« Norman Reedus, que je suis toujours heureux de citer à ce sujet, a indiqué qu’il y avait des choses incroyables en réserve. Je me suis réveillé ce matin pour voir une coupure d’un des épisodes. Pour ceux qui aiment le fait que la série soit axée sur les personnages et sont passionnés par ces personnages, ce sera une joie. Il y a des frictions surprenantes, et il y a des alliances surprenantes.

The Walking Dead La saison 11 a commencé à tourner en février et des photos de tournage récentes ont montré un premier aperçu de certains nouveaux personnages, et une nouvelle bande-annonce a peut-être même fait allusion à la mort d’un personnage préféré des fans. AMC a publié un synopsis de la saison 11. Il indique que le groupe tentera de reconstruire la ville et de fournir de la nourriture à tous les résidents. La recherche désespérée de nourriture et de fournitures, en plus de combattre les Moissonneurs, rendra les choses plus compliquées.

Hurd laisse entendre qu’il pourrait y avoir des « partenariats surprenants » afin que les fans soient plus impatients de voir la saison 11. Bien qu’on ne sache pas qui pourraient être ces personnages, il est clair à quel point ils pourraient être importants. La saison 10 de The Walking Dead était pleine de drames sur le conflit de Maggie avec Negan.

Une alliance entre eux est des plus inattendues. Avec autant de personnages, il est difficile de déterminer à qui Hurd fait référence. Les alliances pourraient également inclure des personnages que les fans n’ont jamais rencontrés. Les fans de Walking Dead n’auront qu’à attendre un peu plus longtemps avant de pouvoir voir. Qu’est-ce qui attend les survivants des épisodes restants?