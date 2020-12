La saison 10 de PUBG se termine le 16 décembre

PUBG a été une bataille royale qui a mis ce genre de jeu sur la carte. C’est l’un des classiques et continue de fournir un contenu nouveau et passionnant à ceux qui reviennent grâce à son format de saison.

La saison 10 est presque arrivée. Il est prévu de sortir le 16 décembre sur PC, puis le 17 pour les joueurs sur console. Il y a beaucoup d’ajouts passionnants dans cette dernière saison. L’une des plus remarquables est une nouvelle carte industrielle intitulée Haven.

C’est une carte plus dense avec des rues bondées, qui est une recette pour un gameplay intense alors que les joueurs essaient de se battre et de traverser le chaos. Comme si la carte plus petite n’était pas assez difficile, Haven a également une faction ennemie qui tente de mettre un terme à vos poursuites victorieuses.

Nommée Pillar, cette faction n’est pas très heureuse que vous envahissiez sa petite île privée et elle fera tout pour la défendre. Ils sont lourdement blindés, vous devrez donc les approcher avec le bon arsenal d’armes si vous espérez faire des dégâts importants.

Ensuite, vous avez l’hélicoptère Pillar Scout, qui détient un avantage tactique d’en haut pour repérer les survivants. Si vous êtes repéré, un Pillar Tactical Truck cherchera à vous neutraliser rapidement avec un feu infernal de bombes incendiaires.

On dit que la carte prend en charge jusqu’à 32 joueurs, ce qui, sur papier, a la recette pour créer une action non-stop pour les joueurs. Si vous souhaitez une ventilation complète des différents secteurs inclus dans Haven, consultez les notes de mise à jour du développeur.

Il semble y avoir des domaines clés que les joueurs voudront utiliser à leur avantage tactique, qu’il s’agisse de se dégager de l’hélicoptère ou de se regrouper pour planifier une stratégie différente.

Il convient également de noter que Haven est une carte saisonnière. Il ne sera disponible que pendant la durée de la saison 10, donc si vous aimez ses éléments et ses défis, cette saison est celle que vous ne voulez pas manquer. Le développeur a clairement pris son temps pour aplanir tous les détails et réfléchir aux moyens de défier des joueurs déjà qualifiés.

Il y a beaucoup de bons éléments ici dans la saison 10, l’hélicoptère et le camion étant parmi les plus remarquables. Vous devrez certainement en tenir compte dans vos matchs, en plus de combattre d’autres joueurs qui cherchent à profiter de vos erreurs.

Avec des mises à jour comme celle-ci, il n’est pas étonnant de savoir pourquoi PUBG continue de dominer l’espace de la bataille royale. Il fait le bon genre dans de nombreux départements et les mises à jour constantes signifient un contenu sans fin à découvrir.