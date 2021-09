La saison 10 d’AHS pourrait être la dernière de Sarah Paulson

Tout au long de dix saisons à l’antenne, le scénariste et producteur de télévision Ryan Murphy a présenté à travers « American Horror Story » un métavers dans lequel chaque saison, bien que racontant une histoire différente, a quelques références à ses livraisons passées, ainsi qu’un casting de régulier interprètes dans chacune de leurs histoires.

Depuis sa création en 2011 avec « Murder House », Sarah Paulson a été une pièce importante dans le développement de cette anthologie d’horreur, apparaissant dans chacune de ses saisons sauf « 1984 », sa neuvième saison.

Après une année entière de retard, FX a enfin commencé la diffusion de « Double Feature », une saison dans laquelle il incarne deux personnages différents (quelque chose qu’il aurait répété dans la saison 6, « Roanoke »). Pourtant, tout semble indiquer que l’actrice serait déjà arrivée à la dernière ligne droite de sa collaboration artistique avec Murphy.

Lors d’une conversation avec Nous, Sarah Paulson a déclaré que, pour la première fois depuis de nombreuses années, elle ne savait pas quel serait son prochain projet avec Murphy, admettant que ce serait probablement sa dernière saison sur « American Horror Story ».

Je veux dire. Je ne sais pas. Chaque fois qu’il propose un personnage vraiment loufoque, j’ai tendance à dire « Ouais, allons-y ! » Alors je ne sais pas. C’est la première fois. Alors on verra.

La collaboration entre Sarah Paulson et Ryan Murphy remonte à 2004 avec le drame « Nip/Tuck ». Depuis le début de « American Horror Story », elle est également apparue dans son émission « Feud: Bette and Joan », ainsi que dans « Ratched », le spin-off prequel de « One Flew Over the Cuckoo’s Nest », comme ainsi que de raconter avec des apparitions dans les deuxième et troisième saisons de « American Crime Story ».

Malgré le fait que sa carrière se soit développée principalement à la télévision, Sarah Paulson bénéficie d’une grande visibilité auprès du public et de la critique pour sa polyvalence dans le choix de ses rôles. Avec plus de 15 ans de collaboration sur les projets de Murphy, l’actrice cherche peut-être à collaborer avec de nouveaux cinéastes.